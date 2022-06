Naționala, un mister pentru toată lumea! ”Ce s-a întâmplat cu această echipă a României în aceste meciuri nu ştiu”

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Muntenegrului, Miodrag Radulovic, a declarat marţi seara, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au fost fantastici obţinând o mare victorie în meciul cu România (3-0) din Liga Naţiunilor.

Selecționerul Muntenegrului: "Chiar nu m-am aşteptat la un astfel de rezultat”

"Chiar nu m-am aşteptat la un astfel de rezultat, dar mă aşteptam la un joc bun şi un rezultat pozitiv. Pentru că noi am jucat foarte bine şi în meciul tur. Iar adversarii, chiar dacă au schimbat câţiva jucători, au folosit acelaşi sistem.

Ştiam că România era obligată să câştige azi şi că e favorită la victorie. Dar le-am spus jucătorilor mei să intre pe teren şi să dea totul pentru că rezultatul va veni. Şi a venit.

Jucătorii mei au fost fantastici azi şi îi felicit. Este o mare, mare victorie. Acum aşteptăm partidele din luna septembrie cu un moral bun. Ăsta este un lucru important pentru tinerii mei jucători", a afirmat Radulovic.

Miodrag Radulovic: ”Ştiu foarte bine ce a însemnat România în fotbalul mondial”

Selecţionerul Muntenegrului a subliniat că respectă naţionala României pentru că ştie ce a însemnat ea în fotbalul mondial.

"Nu este cea mai mare victorie din istoria naţionalei Muntenegrului, am învins şi echipe mai puternice. Dar este o victorie importantă. Eu am un mare respect pentru România, încă de la tragerea la sorţi am spus că România este echipa numărul 1 a grupei.

Ce s-a întâmplat cu această echipă a României în aceste meciuri, nu ştiu. Dar eu respect jucătorii de acum şi pe cei de dinainte pentru ce au făcut. Ştiu foarte bine ce a însemnat România în fotbalul mondial", a precizat Miodrag Radulovic.

”Tricolorii” au ajuns pe ultimul loc în grupă

Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-un meci din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor la fotbal.

România, care ocupă utimul loc în grupă, are în mandatul lui Edward Iordănescu o victorie (1-0 cu Finlanda), un egal (2-2 cu Israelul, amical) şi patru înfrângeri (0-1 cu Grecia, în meci amical; 0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, 0-3 cu Muntenegru).

Agerpres