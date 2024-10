Mircea Lucescu, îngrijorat după Cipru – România: ”Asta e problema!”

Mircea Lucescu: ”Bine că a marcat Marin, a marcat și Drăgușin, dar, gata, avem alt meci!”

Mircea Lucescu a spus la finalul meciului că este mulțumit de prestația echipei naționale de pe stadionul din Larnaca, însă a recunoscut că este îngrijorat în legătură cu meciul din Lituania.

Selecționerul României se teme că nu își poate recupera la timp jucătorii pentru meciul care se va disputa pe 15 octombrie.

”Am remarcat o foarte bună primă repriză, excelentă. Am mai avut două-trei situații clare de gol. Ne-am apărat foarte bine, foarte compact. Jucătorii au fost foarte deciși în duelurile individuale. Am controlat jocul, am impus un ritm de joc care se apropie de ceea ce făceam noi cu mulți ani înainte. Am fost foarte eficienți.

Victoria este victorie, urmează un alt meci. Trecem de la 30 de grade la 6-7 grade. Problema se pune cum vom reuși să recuperăm jucătorii. Acolo ne așteaptă un teren greu cauzat de ploaie și temperatură.

Ne pare rău că l-am pierdut pe Bancu, ne-ar fi fost foarte util. Îmi pare bine pentru băieți că au înlănțuit trei victorii consecutive. Meciul ăsta a trecut, urmează altul la fel de important.

Kosovo are o echipă foarte bună, cu jucători talentați, cu un nivel tehnic ridicat. Ne vom lupta cu ei. Din punct de vedere al realizărilor, poate fi un meci care ne poate asigura calificarea.

Bine că Marin a marcat, a marcat și Drăgușin, dar gata, avem alt meci!”, a spus Mircea Lucescu la finalul meciului.

Clasamentul din Grupa 2 din Liga C a Nations League