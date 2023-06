Mihăilă, taxat imediat de Mihai Stoica: "Nu joci la Atalanta, dar joacă la Parma, tată! Așa are lumea încredere în tine"

Valentin Mihăilă, eroul României, a anunțat după meci că a suferit o accidentare înainte de a marca primul gol. Jucătorul Parmei a avut un discurs dur, în care s-a plâns de anumite critici primite de jucătorii naționalei pe parcursul acestei acțiuni.

Valentin Mihăilă, taxat imediat de Mihai Stoica

Mihăilă, care consideră că remiza obținută de tricolori la Lucerna a fost meritată, le-a cerut românilor să nu mai critice naționala și să aibă încredere în jucătorii primei reprezentative.

După ce a auzit discursul lui Valentin Mihăilă, Mihai Stoica a dat rapid o replică tăioasă. Oficialul celor de la FCSB a transmis că va avea mai multă încredere în echipa națională în momentul în care jucătorii vor evolua constant la cluburile din străinătate.

"Încredere n-am foarte mare. E foarte complicat să ai încredere. Ca să ai încredere, trebuie să îți joace fotbaliștii pe undeva. Ăștia care pleacă în străinătate și care tot cer cu obstinație să avem încredere ar trebui să joace. Bă, nu joci la Atalanta, pentru că e greu, dar joacă la Parma, tată, titular meci de meci. Și are lumea încredere în tine ", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Prezent în studio, fostul internațional Basarab Panduru a avut un mesaj scurt pe această temă: "Noi suntem unii dintre puținii care avem încredere. De câți ani avem încredere că se întâmplă ceva?"

7 meciuri (98 de minute) a strâns Mihăilă la Atalanta în perioada februarie 2022 - iunie 2022, când a fost împrumutat de la Parma

19 meciuri (733 de minute), 3 goluri și 3 pase decisive a strâns Mihăilă la Parma în ultimul sezon

Valentin Mihăilă, discurs manifest după dubla cu Elveția

"Mă simt foarte bine. Sunt fericit, dar în același timp trist, pentru că am suferit o leziune musculară pe coapsa dreaptă și nu prea mă încântă acest lucru.

E un rezultat pe care îl meritam. A doua repriză a fost foarte bună. Felicit coechipierii, echipa și suporterii. Am crezut în șansa noastră și am reușit să egalăm.

M-am accidentat cu o fază înainte de gol. Am pasat în lateral la Burcă și deja am simțit că mi s-a încîrcat puțin mușchiul. Apoi, la pasa lui Moruțan, înainte de gol, am simțit cum m-a înțepat piciorul pe coapsă și asta a fost.

Periculos scorul de 2-0. Dacă eram bine, poate aveam noroc și îl dădeam și pe al treilea (n.r - râde). Noi am avut încredere în noi. Majoritatea oamenilor din România nu prea au avut încredere în noi, zic că suntem slabi, că suntem națională mică. Da, am jucat destul de slab, dar cu toții știm că Elveția e o forță a Europei, care se califică la orice turneu final. În a doua repriză am prins încredere. Probabil că s-au mai relaxat puțin și ei, iar noi am prins aripi și am reușit să egalăm.

Vreau să dau un semn. Suntem o echipă mică, cum spun toți, dar aveți încredere în noi, pentru că alții nu aveți. Dacă aveți alții, de ce nu chemați alții? Credeți în noi pentru că suntem o țară! Noi suntem. Dacă n-am fi noi, ar fi alții și poate nu știu... vreau să aveți încredere în noi. Până la urmă, toți vrem să ne calificăm la EURO și toți o să ne bucurăm dacă ne calificăm!

Nu mai criticați! Am auzit critici că ne-am bucurat că s-a anulat golul marcat de Kosovo. Ce voiați să facem? Să plângem? Dacă dădeam noi apoi gol, era 1-0 și câștigam noi. N-am înțeles treaba asta. Ce ați vrea să facem?

Edi Iordănescu mi-a spus doar să intru, să iau acțiuni individuale, pentru că asta mă reprezintă și să am încredere că pot marca. Am acceptat alegerea domnului Iordănescu, am intrat în a doua repriză și până la urmă s-a dovedit a fi ok această alegere.

Nu pot să neg asta. Am jucat slab în prima repriză, într-adevăr. Poate și în Kosovo. Până la urmă, aveți încredere în noi. Noi suntem România. Nu trebuie să ne criticați. Trebuie să fiți alături de noi din primul până în ultimul minut. Trebuie să aveți încredere în noi! Eu asta vreau să spun", a spus Valentin Mihăilă, după meciul din Elveția.

