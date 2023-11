Mesajul lui Nicolae Stanciu după ce România s-a calificat la EURO 2024: "Am sacrificat tot, ăștia suntem"

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

Tricolorii au făcut un meci foarte bun în Ungaria, în ciuda unui start ratat, câştigând prin golurile marcate de George Puşcaş (10) şi Ianis Hagi (63). Israelul deschisese scorul în minutul 2, prin Eran Zahavi (2).

Ce a declarat Nicolae Stanciu după Israel - România 1-2

Căpitanul României a vorbit despre importanța calificării la turneul final din Germania, mulțumindu-le fanilor pentru susținerea de pe durata campaniei de calificare.

"Înseamnă totul pentru mine, am jucat pentru suporteri, pentru țara noastră, pentru viitorul fotbalului românesc. Marți să sărbătorim, suntem la mâna noastră să rămânem pe primul loc.

Sunt sentimente de bucurie și de mândrie că fac parte din acest grup, împreună am creat asta, a fost o campanie grea, ne-am luptat, am sacrificat tot, ăștia suntem. Noi, ca echipă, avem rezultate, asta am înțeles. Îmi doresc să facem o figură frumoasă la EURO.

Nu vom face mare petrecere acum, pentru că toți am fost de acord că putem să terminăm pe primul loc și vom face tot ce putem pentru a îndeplini asta. Vom sărbători marți!

Noi suntem în al nouălea cer, îmi doresc ca și seara lor să fie minunată", a declarat Nicolae Stanciu la finalul meciului.

CLASAMENT 18 NOIEMBRIE

România s-a duelat cu Israel pe „Pancho Arena”. Tricolorii s-au calificat matematic, cu o etapă înainte de finalul campaniei, la EURO 2024!

România - 19 puncte Elveția - 17 puncte Israel - 12 puncte Kosovo - 11 puncte Belarus - 9 puncte Andorra - 2 puncte