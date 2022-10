Mesajul lui Edi Iordănescu la o zi după ce a fost reconfirmat în funcția de selecționer al României: „Să luptăm împreună!”

Selecţionerul echipei naţionale a României, Edward Iordănescu, reconfirmat în funcţie de conducerea Federaţiei Române de Fotbal, a transmis un mesaj suporterilor prin care îi roagă să lupte alături de prima reprezentativă pentru a se bucura împreună de obţinerea calificării la finalul preliminariilor EURO 2024.

„În Liga Naţiunilor am trăit o dezamăgire, dar în luna septembrie am văzut speranţă. Mă bucur că jucătorii au început să arate că pot forma în viitorul cel mai apropiat o echipă naţională foarte competitivă. Am văzut o schimbare de atitudine, iar de aici nu putem decât să creştem. Eu am încredere că vom reuşi! Echipa naţională ne-a dăruit multe bucurii, dar nu putem rămâne să trăim doar cu acele amintiri. Trebuie să acceptăm realitatea ca să o putem schimba. Respectăm trecutul, îl admirăm, dar trăim în prezent şi avem datoria de a face orice pentru a avea un viitor. Vă rog să luptăm împreună pentru a ne bucura împreună! Vă asigur că noi, staff-ul echipei naţionale şi jucătorii, vom da totul pentru România la fiecare meci şi ne vom ridica. Împreună vom reuşi să ajungem din nou unde am fost, la turneele finale”, se menţionează în scrisoarea selecţionerului publicată, marţi, pe site-ul oficial al FRF.

„Vă mulţumesc tuturor celor care susţineţi echipa naţională şi cu atât mai mult celor care aţi fost alături de noi la meciurile din acest an. Sprijinul vostru contează enorm pentru jucători, aveţi capacitatea de a aduce un plus în jocul nostru. Pentru modul în care ne-aţi susţinut şi pentru devotamentul vostru, vă mulţumesc din suflet”, a adăugat Iordănescu în mesaj.

Tehnicianul a tras concluziile după Liga Naţiunilor

„Aşa cum am spus-o şi ieri, în faţa membrilor Comitetului Executiv, trebuie să construim pe fundaţia pe care am reuşit să o clădim pe parcurs în acest an. Ne aflăm într-un moment de consolidare care necesită continuitate. Am făcut o analiză şi avem concluzii pozitive şi negative. Un lucru bun este că avem o medie de vârstă care ne oferă speranţă. Fotbaliştii noştri sunt în pragul în care randamentul lor trebuie să atingă nivelul maxim. Iar jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa naţională şi pentru care am ales să continui pe acest drum! Cred în ei, cred în potenţialul lor de a creşte. Sunt sigur că vor munci şi vor lupta, devenind mai buni! Una dintre concluziile negative a fost că ne lipseşte experienţa internaţională şi că avem nevoie ca jucătorii noştri din străinătate să lupte pentru obiective măreţe ca să îşi ridice nivelul. În acelaşi timp, mă bucur că FCSB şi CFR Cluj s-au calificat în grupele unei competiţii europene, îi va ajuta pe jucătorii de acolo să capete experienţă la acest nivel”, le-a explicat selecţionerul fanilor.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, luni, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial, că selecţionerul Edward Iordănescu va continua la conducerea echipei naţionale, contractul său fiind prelungit până la finalul preliminariilor Campionatului European din 2024. În eventualitatea obţinerii calificării la EURO 2024, contractul se va prelungi automat pentru turneul final.

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, afirmase, în 26 septembrie, într-o conferinţă de presă, după ce prima reprezentativă a încheiat pe ultimul loc al grupei în Liga Naţiunilor, că este nevoie în mod "obligatoriu" de o reconfirmare a sa în funcţie din partea conducerii Federaţiei Române de Fotbal având în vedere că nu şi-a îndeplinit primul din obiectivele stabilite în contract.

Ulterior, la 30 septembrie, Comisia Tehnică din cadrul Federaţiei Române de Fotbal a decis să propună conducerii federaţiei continuarea colaborării cu selecţionerul echipei naţionale, Edward Iordănescu.

România a terminat Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor pe ultimul loc în clasament, în spatele naţionalelor din Bosnia Herţegovina, Finlanda şi Muntenegru, retrogradând în Liga C (a treia valorică).