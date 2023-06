Marius Șumudică a pus tunuruile pe tricolori: "Mijlocașii au fost fileu". Singurii jucători remarcați de tehnician 

După meciul de la Priștina, Marius Șumudică a făcut o analiză la rece a evoluției tricolorilor antrenați de Edi Iordănescu, fundașii centrali și portarul fiind singurii jucători remarcați.

"Au fost și lucruri pozitive, și lucruri negative. Am văzut forța grupului, dorința de victorie. Am văzut gestul lor după ce s-a anulat acel gol cu VAR, deci au fost foarte bine montați de către antrenor.

Un joc influențat de calitatea terenului, dar nu știu dacă ne-a dezavantajat. Am văzut o echipă care a construit mult mai bine decât noi. Și statisticile au dat verdictul, am fost dominați la mijlocul terenului, ei au fost mult peste Marin și Băluță.

Am pierdut mijlocul terenului, dar am câștigat doi fundași centrali, Burcă și Drăgușin. Plus Moldovan, care a fost omul meciului. Un portar senzațional! Am spus-o ieri că, dacă prinde o zi senzațională, închide poarta. A fost ziua lui. Cadoul lui Iordănescu este Moldovan, fiindcă a scos niște mingi grele. La golul care a fost anulat, n-a avut ce să facă.

Să trecem la lucrurile negative. Fără curaj, ne-am mulțumit cu puțin, n-am încercat să ieșim cu mingea la picior pe zonă centrală. OK, terenul a fost foarte greu, dar n-am avut nicio construcție, nici cu fundașii centrali, nici cu mijlocașii centrali.

Schimbările au adus un oarecare plus. Atât Coman, cât și Man, nu s-au descurcat în prima repriză. Când au intrat Ianis și Mihăilă, cu acțiuni perpendicular pe poartă, au destabilizat adversarii.

Cred că Moldovan și-a câștigat postul de titular în echipa națională a României. În rest, se construiește o mentalitate, o dorință de a nu mai pierde, de a nu mai claca în momente dificile.

Pușcaș a vrut mult, dar fără realizări. Se vede că tehnica îl trădează. Este genul de jucător care are nevoie de spațiu, să se lupte cu adversarul. Mijlocașii noștri pe faza de contrucție au fost fileu, s-a jucat minge lungă, nu am împins jocul, nu am venit din spate.

Camora… s-a văzut clar că nu are jocuri în picioare, a cedat imediat pe un teren greu. Dar mi-a plăcut Sorescu, a intrat bine, a împins jocul, a avut câteva acțiuni terminate cu șut la poartă. Din ce văd, Sorescu este o pierdere pentru FCSB. E un jucător polivalent, poate să joace și fundaș, și în bandă, foarte bine", a declarat antrenorul, potrivit DigiSport.

Kosovo - România 0-0, în grupa I a preliminariilor EURO 2024



Pe un teren foarte greu, îmbibat cu apă, România a obţinut un punct important, la capătul unui meci de mare luptă, în care cel mai bun om de pe teren a fost portarul Horaţiu Moldovan.

În minutul 69, Kosovo a înscris prin Zhegrova, cu capul la colţul scurt, din centrarea lui Celina, dar golul a fost anulat ulterior, la semnalarea arbitrajului video, pentru offsaid la Celina.

Din punct de vedere statistic, Kosovo a dominat jocul (55%-45% posesie), dar România a avut mai multe şuturi la poartă (15-10, 3-4 pe poartă) şi 8-3 la cornere.

România este neînvinsă după trei meciuri, având două victorii şi un egal, în timp ce Kosovo are trei puncte.

Clasamentul Grupei I, după trei etape:

1. Elveția - 9p

2. România - 7p

3. Irsael - 4p

4. Kosovo - 3p

5. Andorra - 1p

6. Belarus - 0p