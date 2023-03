Laszlo Boloni spune de ce nu a ajuns la națională : „Am spus că sunt de acord să plătesc 1 milion de euro! Nu aș fi fost reconfirmat!”

Înainte de a-l numi pe Edward Iordănescu (44 ani) selecționer, Federația Română de Fotbal l-a dorit pe Laszlo Boloni (70 ani). Actualul antrenor al lui Metz chiar a fost așteptat de Mihai Stoichiță (68 ani) la aeroportul din București când a sosit la negocierile cu Răzvan Burleanu (37 ani).

Laszlo Boloni și FRF nu s-au înțeles cu privire la obiectivul setat pe Liga Națiunilor

Numai că cele două părți nu au căzut de acord cu privire la obiectivul intermediar fixat de FRF, acela ca România să se claseze pe primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor, din care mai făceau parte Bosnia, Finlanda și Muntenegru, pentru ca angajamentul să se prelungească automat pentru preliminariile Campionatului European din 2024. Ulterior, Laszlo Boloni a dezvăluit că i-a propus lui Răzvan Burleanu că va achita clauza de 1 milion de euro dacă va pleca de la cârma naționalei înainte de termen, cum s-a întâmplat în cazul lui Mirel Rădoi (41 ani), însă președintele FRF nu a luat în calcul această variantă.

„Eu mi-aș fi dorit foarte mult să-mi închei cercul la echipa națională. Se preconiza că am plecat de la națională și mă întorc acolo. Ar fi fost foarte frumos. Din păcate, nu s-a putut. Nu puteam să accept anumite lucruri, iar ei nu voiau să renunțe. De ce nu voiau?, nu știu. Au și ei logica lor. Eu aș fi vrut să transform puțin această națională, să joace un fotbal plăcut.

Eu vorbesc despre ce am simțit atunci. Când am văzut cu câtă înverșunare își apărau punctul lor de vedere, concluzia mea era că nu este loc pentru altceva. Deci, nu cred că aș fi fost reconfirmat.

Cu mine a fost așa cum v-am spus. Nu știu ce a fost ulterior. Nu sunt unul care vede în viitor. Atunci mie așa mi se spunea, iar cum nu voiau sub nicio formă să schimbe clauza aceasta... Cu toate compromisurile pe care eram decis să le fac. Eu am spus că sunt de acord să plătesc 1 milion de euro dacă plec înainte de finalul contractului. Nici treaba asta nu a fost acceptată de cei de la Federație. La un moment dat am spus: 'Bine, atunci să fie reciproc. Dacă tu poți să mă dai afară, să pot și eu pleca. Deci, dacă nu reușim în Liga Națiunilor și tu mă dai afară, OK. Însă dacă reușim, atunci și eu să pot să plec dacă vreau'. Și atunci am zis că dacă plec plătesc 1 milion de euro. Și n-au vrut”, a declarat Laszlo Boloni pentru gsp.

Cu Edward Iordănescu pe banca tehnică, România a terminat pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, cu doar 7 puncte acumulate în 6 meciuri, în spatele Bosniei, cu 11 puncte, Finlandei, cu 8 puncte, și Muntenegrului, cu 7 puncte, dar care a beneficiat de un golaveraj mai bun. Cu toate acestea, FRF a decis să meargă în continuare pe mâna antrenorului care a cucerit titlul cu CFR Cluj, în sezonul 20220-2021, și pentru preliminariile Campionatului European din 2024, chiar dacă, potrivit contractului, avea dreptul să renunțe la serviciile sale.