Islandezii ne avertizeaza! "Stim prea multe despre romani! Am analizat toate meciurile!" Ce spun despre duelul de joi seara, transmis in DIRECT de PRO TV

Islanda - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, joi, de la 21:45.

Islandezii au tinut sa asigure ca se vor prezenta la duelul din semifinalele barajului pentru Euro mai pregatiti ca niciodata.

Acestia spun ca au profitat de amanarea multipla a partidei din cauza pandemiei de Covid-19 si spun ca stiu tot despre fotbalul practicat de nationala Romaniei:

"Asta este cea mai lunga pregatire a unei partide la care am participat vreodata, cea mai lunga din istoria fotbalului islandez. Asteptarea a fost mult prea mare.

De zece luni strangem informatii. Niciodata nu am avut atat de mult material despre o echipa. Stim prea multe lucruri despre romani. Am planuit acest meci de mai multe ori, am vazut, revazut si analizat toate inregistrarile video, toate meciurile.

Detinem atatea informatii despre viitorii adversari, dar inca nu i-am vazut live. Au si un nou selectioner, va fi interesant sa jucam contra lor", a declarat Freyr Alexandersson, asistentul selectionerului Erik Hamren, in cadrul unei conferinte de presa.

