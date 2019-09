Isi aduce aminte, parc-a fost ieri! Ramos revine dupa 13 ani la Bucuresti: a dat gol in Ghencea, in Champions League

Romania - Spania e joi, de la 21:45, la PRO TV.

Capitanul Realului, Ramos se intoarce dupa 13 ani la Bucuresti. A dat gol in Ghencea, in Champions League.

Romania n-a pierdut niciodata cu Spania la Bucuresti. In 2006, Ramos a dat gol cu FCSB in Liga, dar a pierdut cu Romania.

"Nu e o amintire prea placuta, a fost un rezultat negativ pentru noi, la Cadiz, am pierdut cu 1-0. Am jucat cu Real Madrid impotriva Stelei si am dat gol cu capul si i l-am dedicat nepoatei mele care nu se nascuse", a spus Sergio Ramos inaintea duelului cu Romania.