Iosif Rotariu numește cei doi tricolori care pot prinde transferul carierei după EURO 2024

Rotariu, participant cu România la CM 1990, a vorbit despre victoria obținută de România contra Israelului, scor 2-1, în urma căreia tricolorii au obținut calificarea matematică la EURO 2024.

Iosif Rotariu: "Toate astrele au fost aliniate pentru noi"

"Ce-mi place mie cel mai mult la echipa națională e că am văzut un joc constant bun, pe tot parcursul meciului cu Israel. Cu toate că am luat un gol repede după o fază fixă lucrată, noi am intrat în joc datorită unei șanse. Să lovești mingea cu rist exterior, cum a dat Drăguș, de la 25 de mtri, fără elan, iar din bară să vină mingea la Pușcaș și să intre în poartă... poate dacă n-am fi reușit acel gol atât de repede ar fi fost mai greu, dar am simțit și o teamă a echipei din Israel.

N-am văzut o echipă care să fie agresivă, să domine, deși ei aveau nevoie de victorie. Se vedea că noi avem un plus și ei poate au cedat și mental. Ne-a ajutat și conjunctura, terenul neutru. Toate astrele au fost aliniate pentru noi. Meci pe teren propriu, Israelul măcinat de atâtea probleme, accidenătri, plus meciul din Elveția, plus Kosovo, dar în fotbal dacă nu ai șansă nu ai nici rezultate", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Tribuna polisportivă.

Iosif Rotariu: "Ianis Hagi și Rațiu pot prinde un transfer important. La Drăgușin am o reținere"

Întrebat despre jucătorii României care ar putea face pasul la un club important din Europa după EURO 2024, Rotariu i-a nominalizat pe Ianis Hagi și Andrei Rațiu. Fostul mijlocaș spune că are anumite rezerva în privința lui Radu Drăgușin, chiar dacă stoperul de la Genoa este cel mai bine cotat fotbalist român la ora actuală.

"Va fi foarte greu. E nivelul foarte ridicat (n.r - la echipele mari ale Europei), dar la acest Campionat European poate unul, doi, trei jucători...

Ianis Hagi are deja o carte de vizită. Dacă nu s-ar fi accidentat la Glasgow, cu siguranță ar fi fost numărul 1 de departe la echipa națională. Are foarte multă calitate și ar fi plecat de la Rangers la altă echipă mult mai mare. El ar putea fi unul dintre jucători.

Drăgușin? Are o presă bună, dar nu știu ce să zic, am o reținere. N-are viteză de reacție, de deplasare. E destul de masiv, lent și e destul de greu. Eu la Ianis Hagi m-aș gândi să-l văd în viitor (n.r - la un club important). Ceilalți au o limită pe care nu o pot depăși.

Mie îmi place foarte mult fundașul dreapta, Rațiu. Are viteză, forță. Cu Real Madrid a făcut un joc excepțional. A fost cel mai bun jucător de pe teren. Rațiu are calități fizice foarte bune, am înțeles că junioratul l-a făcut afară. El e un jucător care poate prinde un contract la o echipă mult mai valoroasă decât unde e acum", a mai spus Iosif Rotariu.