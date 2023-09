Naționala României se pregătește pentru „dubla” cu Israel și Kosovo de pe teren propriu din preliminariile Campionatului European din 2024. Tricolorii se află pe locul al doilea în grupă, în spatele Elveției, înainte de cele două partide.

Edward Iordănescu, selecționerul naționalei, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Israel, alături de căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu. Cei doi au vorbit despre meciul care se dispută pe Arena Națională și au dezvăluit care sunt obiectivele naționalei din cele două partide.

Declarațiile lui Nicolae Stanciu și Edward Iordănescu

Nicolae Stanciu: „Am trecut prin multe la echipa națională în ultimii opt ani, voi încerca să vorbesc din septembrie anul trrecut și până acum, nu am pierdut niciun meci de atunci la acțiunile la care am fost prezent. Cred că forța grupului e mai mare ca niciodată, sunt de opt ani la națională, unitatea și încrederea pe care le avem unii în alții ne-au făcut să ajungem în momentul ăsta. Am arătat în Kosovo că ne putem lupta în mocirlă, am arătat în Elveția. Ne dorim să le oferim bucurie fanilor României mâine și să luăm cele trei puncte.

Avem mare nevoie de fani, vorbeam cu Mister zilele trecute, îi spuneam că în opt ani de zile, cred că acum fanii vor veni pentru noi, trebuie să le oferim ceva înapoi, ne dorim cu toții asta, le suntem datori. Cred că este un moment bun, avem nevoie de ei, sper să vină și să ne susțină. Am creat acest moment, am jucat meciuri cu echipa națională, poate în trecut au fost meciuri în care au venit Spania, Germania, te gândeai că vin mai mult să vadă adversarii, nici nu am avut rezultatele dorite, acum cred că prin ceea ce am arătat de când a venit Mister, din septembrie încoace, i-am făcut pe fani să creadă.

Va fi un meci greu, nu cred că este o favorită certă, suntem două naționale cu valori echilibrate. Noi vom juca acasă, încercăm să câștigăm. Va fi un meci dificil, au națională bună, cu jucători care joacă la echipe importante”.

Nicolae Stanciu, despre atmosfera de la națională: „Am spus mereu de septembrie pentru că a fost prima mea acțiune împreună cu Mister, la fiecare acțiune la care am fost nu am pierdut niciun meci. Au fost două rezultate foarte bune în luna septembrie, am arătat o altă față atunci față de ce s-a întâmplat în luna iunie, aș prefera să nu vorbesc pentru că nu am fost acolo. Înainte de campania aceasta am avut discuție cu grupul, au înțeles ce înseamnă pentru noi, au ajuns și ei la o maturitate fotbalistică, am închegat grupul pentru că au trecut ceva ani de la semifinala de la Euro U21, se văd pe teren lucrurile pe care suntem dispuși să le facem pe teren unul pentru celălalt. Ăsta e marele atuu, că am reușit să facem împreună un grup unit împreună cu Mister”.

Edward Iordănescu: „Suntem în fața unui moment important, frumos, moment pe care l-am produs, pentru care am muncit, suntem în continuare departe de obiectiv, mai avem meciuri în față și multe puncte puse în joc. E meci cu importanță mare, dar nu decisiv, îmi doresc să fim pregătiți din toate punctele de vedere, îmi doresc bucurie, entuziasm.

Îmi place să cred că am învățat din istoric, au mai fost momente importante pentru echipa națională, dar latura emoțională nu a fost cea mai bună. Avem datorie față de noi, față de suporteri ca după mulți ani să mai facem un pas către o calificare mult așteptată”.

Edward Iordănescu, despre situația ambelor echipe: „Ambele echipe erau într-o fază de tranziție, în continuare sunt lucruri de pus la punct. Adversarul are suficientă valoare în componenți, au experiență, experiența cupelor europene, e clar că israelienii sunt într-un progres real, accentuat, fotbalul românesc e clar că nu e într-un moment bun, dar echipa națională este într-un moment corect. Ați văzut că băieții la fiecare ieșire publică vorbesc despre spirit, despre grup, am mare încredere în ei.

E o echipă mult mai unită, conștientă de potențialul ei, sunt băieți care se pun mai mult în slujba echipei față de atunci când am venit. Avem jucători talentați, cu potențial, dar important este grupul. Știu că suferim la nivel de exprimare în multe momente, dar îmi doresc să îndreptăm aceste lucruri și lucrurile pe care nu le vedeți ne aduc această coeziune”.

Edward Iordănescu, despre situația medicală: „Sunt mai mulți băieți cu ceva probleme, nu pot spune cu certitudine că sunt pierduți pentru meci, dar nici recuperați. Se fac eforturi, ne dorim ca la ora meciului să avem tot lotul la dispoziție din punct de vedere medical”

Edward Iordănescu, despre schimbările de la națională: „Poate am luat anumite măsuri categorice, cu care nu am fost confortabil, dar mi le asum, fac asta de 15 ani. Am avertizat, apoi am arătat că nu glumesc cu ce vorbesc, dacă avem un lot care arată unitate înseamnă că am făcut lucrurile bine”.

Edward Iordănescu, despre neconvocarea lui Mitriță: „Procesul de selecție înseamnă evoluție, dezvoltare, cred că dacă adunăm toți antrenorii României într-o cameră și le cerem să facă selecția nu vor face la fel. Eu lucrez cu echipa, sunt sigur că erau și alte nume care puteau fi alături de noi, dar focusul este pe acest grup. Să ne concentrăm pe ce e aici, recunosc că forma de moment a fost și este mereu un element important, dar atenția a mers și către istoricul fiecărei jucător în tricoul echipei naționale, am spus că îmi doresc continuitate, să nu mai schimbăm 7-8 jucători.

De când am venit la națională i-am presat pe băieți să dea totul la echipele de club, să urce cât mai mult nivelul. Avem și jucători din Serie A, acum LaLiga, care poate nu au parte de atât de multe minute, dar se integrează treptat, nu le pot opri eu ascensiunea. Vorbind de selecție, vedeți că au fost foarte puține de la o selecție la alta”.

Edward Iordănescu, despre Ianis Hagi: „Când a fost discuția care a luat amploare nejustificat de a nu-l convoca, eu am considerat că medical nu se poate înhăma, aș lua exact aceeași decizie dacă aș da timpul înapoi. Concluzia e că am acționat corect, e apt 100% din punct de vedere medical acum, e foarte bun, a făcut pas către Primera, am informații că va fi un jucător important, e un jucător valoros care poate fi determinant la echipa națională”.