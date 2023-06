Ioan Andone știe ce trebuie să facă Edi Iordănescu, înainte de ”dubla” cu Kosovo și Elveția: ”A venit momentul”

Selecționerul României are probleme de lot înainte de cele mai importante meciuri din grupă. Vlad Chiricheș, Răzvan Marin sau Ionuț Radu sunt accidentați și nu au fost convocați pentru această acțiune.

Ioan Andone, fost campion al României cu Dinamo și CFR Cluj, a analizat ”dubla” și îi dă un sfat lui Edi Iordănescu: crede că acesta ar trebui să pună mai multă presiune pe jucători înainte de aceste două meciuri, care ar putea aduce un avans important pentru ”tricolori”.

Ioan Andone, sfat pentru Edi Iordănescu

„Jucăm cu Kosovo şi Elveţia. Amândouă sunt în deplasare. Acum avem un avantaj împotriva lui Kosovo că are decât două puncte. Ne-ar avantaja şi un egal. Dacă o să câştigăm, o să fie extraordinar şi aproape ai eliminat-o. Elveţia e numărul 1 în grupa asta. Împotriva lor noi am jucat, în general, bine. Eu cred că a venit momentul ca şi Edi, cât şi cei din Federaţie, să pună puţină presiune pe jucători.

Odată ce vii la echipa naţională trebuie să dai totul, să uiţi de tot şi să reuşeşti o calificare la Campionatul European. În general, cei care vin din străinătate, cred că pe primul loc e echipa de club, acolo unde câştigă salarii foarte bune. Nu se gândesc doar la echipa naţională”, a spus Ioan Andone, pentru AS.ro.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Elveția

Campioana Farul și vicecampioana FCSB dau câte patru jucători, iar CFR Cluj are trei reprezentați sub tricolor. În lot se află câțiva jucători care își pot face debutul la această acțiune, precum Mariani Aioani, Vladimir Screciu sau Louis Munteanu.

Portari: Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași: Andrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCĂ (CFR Cluj, 17/1), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 5/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 24/2), Adrian RUS (Pisa | Italia, 17/1), Mario CAMORA (CFR Cluj, 9/0), Raul OPRUȚ (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 10/0), Tudor BĂLUȚĂ (Farul Constanța, 11/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 0/0), Darius OLARU (FCSB, 10/0), Nicolae STANCIU (Wuhan Three Towns | China, 58/12), Alexandru CICÂLDĂU (Ittihad Kalba | EAU, 29/4), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 24/2), Deian SORESCU (FCSB, 10/0), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 7/1), Florinel COMAN (FCSB, 5/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 18/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 10/1)

Atacanți: George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 34/10), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 29/3), Louis MUNTEANU (Farul Constanța, 0/0)