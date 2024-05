După ce a părăsit terenul, fostul mare atacant a recunoscut că i-a fost extrem de dificil să revină pe teren, având în vedere că nu a mai pus piciorul pe minge de zece ani.

Ilie Dumitrescu: ”De zece ani nu am mai atins mingea!”

Chiar dacă a mărturisit că este fericit că a pășit din nou pe gazon în echipamentul echipei naționale, Ilie Dumitrescu nu s-a declarat mulțumit de prestația sa.

”Este o atmosferă extraodinară, unică, îi mulțumesc lui Gică Popescu pentru această inițiativă. Fiecare dintre noi meritam acest moment. Sunt fericit că am putut să joc, mi-a fost foarte greu, de zece ani nu am mai atins mingea.

Sunt bucuros că am intrat, că am atins mingea de câteva ori. Nu a fost ce trebuie, dar mă bucur că am ieșit sănătos”, a spus Ilie Dumitrescu pentru PRO TV.