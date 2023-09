Naționala României a primit vizita selecționatei Israelului pe Arena Națională. Cu aproape 50,000 de oameni în tribune, echipa lui Edward Iordănescu nu a reușit însă să cucerească toate cele trei punce și s-a mulțumit, în consecniță, cu unul singur.

Gigi Becali taie în carne vie. "Nu mai e bun! Stai acasă dacă îți e frică”

După un meci în care reprezentativa a jucat modest, Gigi Becali a evidențiat faptul că nu i-a văzut deloc pe teren pe cei doi mijlocași centrali ai naționalei: Răzvan Marin și Marius Marin.

Ambii au fost titularizați de Edi Iordănescu și lăsați în teren până la capătul celor 90 de minute. Site-ul de specialitate FlashScore i-a notat la finalul meciului cu 6.6 (Marius Marin) și 7.8 (Răzvan Marin).

„Dacă de la televizor eu văd că numele lui nu se pronunța deloc, se ascunde de joc. Păi dacă nu s-a pronunțat Marin. Erau doi de Marin și eu nu auzeam Marin.

Erau doi în teren, dar eu nu îl auzeam pe Marin. Cum să fie doi in teren și tu să nu auzi de Marin. Păi erau doi de Marin și eu nu am auzit Marin. Dacă nu am auzit, înseamnă că nu a trecut mingea pe la el. Dacă nu trece mingea pe la tine, stai acasă. Tu nu te duci să cauți mingea, tu te ascunzi de minge că îți e frică. Dacă îți e frică stai acasă.

Eu îl respect pe tatăl lui Marin că a jucat la mine. Și copilul e bun jucător, dar nu mai e bun. Gata, dacă mingea nu trece pe la el nu e bun. Celălalt Marin nu e bun, că nu trece mingea pe la el, el e mijlocaș. Dacă mingea nu trece pe la tine trebuie să o iei tu, că d-aia ești mijlocaș”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

România - Israel 1-1

Israelul a început în forță meciul de pe Arena Națională, însă România a fost echipa care a reușit să deschidă scorul. Denis Alibec a marcat în minutul 27 și a făcut stadionul să sară în aer. Cu peste 49,000 de spectatori în tribună, tricolorii au intrat timorați în repriza secundă, iar asta a costat-o enorm pe selecționata lui Edward Iordănescu.

În minutul 53 al partide, Oscar Gloukh a restabilit egalitatea, cu un șut plasat la colțul lung, la care Horațiu Moldovan nu a avut nicio șansă. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a rămas la 1-1, iar cele două echipe naționale au împărțit punctele în etapa a cincea. Pentru România, urmează meciul cu Kosovo (marți, 21:45).