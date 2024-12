Gică Popescu (57 de ani) are 115 meciuri și 16 goluri pentru naționala României, cu care a participat la Cupele Mondiale din 1990, 1994 și 1998 și la Campionatele Europene din 1996 și 2000. Unul dintre liderii "Generației de Aur" atrage atenția că revirimentul "tricolorilor" va fi complet abia când va pune probleme serioase echipelor importante.

"Până acum nu am bătut nicio echipă mare. Mai bine rămâi precaut"



"Sperăm să fie doborâte performanțele pe care noi le-am obținut, pentru că echipa națională să aibă rezultate mai bune decât ale noastre. Dorim din suflet lucrul acesta, sperăm să se întâmple cât mai curând. Până atunci atenția rămâne pe noi.

Nu știu dacă vom merge toată echipa din '94 în America, la Mondialul din 2026. Dacă ne calificăm, vom merge pe cont propriu și tot vom fi acolo. Ar fi un moment senzațional să mergem pe Rose Bowl, la Pasadena, să vedem locul unde am făcut cele mai bune performanțe la echipa națională.



Eu apreciez mult pasul pe care l-a făcut echipa națională, pentru că înainte ne era teamă în momentul în care jucam cu echipe precum Kosovo sau Muntenegru. Știți foarte bine experiența pe care am avut-o pe Giulești cu Muntenegru (n.r. - România - Muntenegru 0-3), în campania trecută a Ligii Națiunilor. Dar am început să batem echipele mici. Până acum nu am bătut nicio echipă mare. Atâta timp cât nu ai la ce să te raportezi, la un rezultat important, mai bine rămâi precaut.

"Credem în jucători, pentru că echipa națională este pe un drum foarte bun"



Ca să facă pasul definitiv către marea performanță, actuala echipă națională trebuie să bată echipele mari. Pe noi ne-a bătut Belgia, ne-a bătut Olanda... Nu am avut rezultate contra echipelor mari. În momentul în care vom face acest lucru, se vor și califica, va fi alta situația. Până atunci, trebuie să avem speranță, să credem în jucători, pentru că echipa națională este pe un drum foarte bun. Au antrenorul cu cea mai mare experiență din fotbalul românesc, toate ingrediente pentru progres există.



Sperăm să avem o grupă accesibilă, așa cum ne dorim de fiecare dată, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani de zile. Ar fi minunat să păstrăm acest obicei, să cădem cu echipe modeste și să mergem la Mondialul pe care îl așteptăm de mulți ani. Dan Petrescu spunea că nu o să ne mai calificăm 20 de ani la un Mondial, după ce pleacă 'Generația de Aur'. Se pare că a fost optimist, atunci când a spus 20 de ani", a declarat Gică Popescu.

Foto - Gabriel Chirea