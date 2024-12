Partida nu s-a încheiat pe teren, după ce echipa oaspete a refuzat să mai continue jocul cu mai puțin de două minute până la finalul minutelor adiționale. Arbitrul a fost nevoit să fluiere finalul meciului după o așteptare de peste o oră, timp în care doar echipa României a rămas pe teren.

FRF consideră că sancțiunile impuse de UEFA sunt nejustificate și atrage atenția asupra lipsei măsurilor împotriva federației kosovare. „Kosovo a încălcat cel mai important principiu din fotbal, și anume ca meciul să se joace pe teren. Cu toate acestea, echipa kosovară nu a fost sancționată. În schimb, noi am primit niște amenzi și o sancțiune pe care le considerăm prea mari”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Ce a declarat Mihai Stoichiță despre decizia FRF

Directorul tehnic de la FRF este de părere că demersul este unul justificat, considerând că pedeapsa primită de România este una mult prea drastică, în contextul în care tricolorii nu au greșit cu nimic.

"Nu e normal? Nu am greșit noi, nu am ieșit noi de pe teren. Noi am respectat competiția, nu am provocat niciun fel de incident cu jucătorii din Kosovo. Tot timpul am fost provocați. Trebuie să fim extrem de realiști și să ne căutăm dreptatea, conform legii.

Se merge la TAS, pentru că unora li se pare că sunt năpăstuiți. Cred că sunt făcute lucruri împotriva lor care nu există de fapt și de drept. Până la urmă, ei nu au respectat competiția. Nu am văzut jucători agresați, accidentați. Să faci analogii, mi se pare că s-a transformat terenul de fotbal mai mult în lupte juridice și politice. Unde o să ajungem așa? Să se desființeze fotbalul, că avem probleme cu ministerul de justiție sau ministerul învățământului. Găsim potrivit să facem proteste pe terenul de sport. Am trecut să discutăm cu totul alte lucruri pe teren", a declarat Mihai Stoichiță, pentru PRO TV/Sport.ro.