Gică Hagi a făcut anunțul despre Denis Alibec imediat după meciul de retragere al Generației de Aur

Gică Hagi a ținut să laude ”prestația” suporterilor români care au venit pe Arena Națională să urmărească ultimul meci al Generației de Aur.

Adversarul care l-a ”speriat” pe Gică Hagi la meciul de retragere al ”Generației de Aur”

”Regele” a mărturisit că a fost absolut surprins când a văzut că pe cel mai mare stadion al României au fost prezenți foarte mulți copii pentru a-i urmări la treabă pe fotbaliștii legendari care au scris istorie pentru echipa națională.

Totodată, antrenorul celor de la Farul a recunoscut că a avut multe lucruri de învățat după acest eveniment special, în principal faptul că trebuie să pună accent pe pregătirea fizică la echipa pe care o antrenează.

”Noi am jucat pentru suporteri, am încercat să dăm totul, eram mult mai mari decât ei. Până la urmă, cred că publicul a fost lângă noi, ne-au susținut, e greu să uite toate performanțele noastre. Cel mai mult m-a frapat că fiecare a venit cu copiii. Asta înseamnă că rămâne ceva, că lumea nu ne uită. Felicitări lor, ei au venit, au vrut să ne vadă și în special felicitări copiilor că au venit să ne vadă. Una e pe internet, alta e în realitate.

Fotbalul îl comentăm, îl vorbim, dar e mai greu să joci. Chiar dacă ai mintea întotdeauna, fotbalistul trebuie să fie un atlet foarte bun, corpul lui trebuie să fie pregătit la ritmul și intensitatea jocului. Asta am simțit astăzi. Chiar dacă mulți dintre noi suntem antrenori, a fost o zi bună să reflectăm anumite lucruri.

Nu ne-am certat. Sunt indicații, așa trebuie să fie pe teren, nu suntem la teatru, la tenis, așa e la fotbal, terenul e mare. În defensivă, trebuie să ridici vocea ca să te așezi bine în teren. Trebuie să fim foarte bine pregătiți, asta trebuie să le transmitem jucătorilor tineri. Degeaba ai talent, dacă nu o duce corpul. Trebuie să ai o dinamică foarte bună, atât pe ofensivă, cât și pe defensivă”, a spus Gică Hagi la finalul meciului de pe Arena Națională.

Hagi a avut cuvinte de laudă și la adresa adversarilor. Decarul Generației de Aur a fost impresionat de forma în care se află Douglas Maicon.

”Adversarii au fost foarte buni. Maicon e ceva ce n-am văzut, parcă acum juca, era la Inter. Era așa puternic, dublu cât noi. În prima repriză au avut o echipă foarte bună, net superioară nouă. Totul e în mișcare, ei erau mai dinamici, s-a văzut că noi am ajuns la o vârstă și ne mișcăm mai greu, dar am arătat că avem calitate.

Toată lumea vrea să câștige, dar vârsta își zice cuvântul. Suntem fericiți că nu s-a accidentat nimeni. Am ieșit toți mai mult sau mai puțin bine”, a completat Hagi.

Gică Hagi: ”Alibec are ușa deschisă, dar vrea să rămână în afară!”

”Regele” a vorbit și despre Denis Alibec, fotbalistul care și-a încheiat contractul cu Muaither și despre care s-a spus că ar putea reveni în vară la Farul. Totuși, Hagi a transmis că prima opțiune pentru Alibec ar fi cea a unui transfer în străinătate.

”Am vorbit cu Alibec, vrea să rămână în afară în primul rând, apoi vom vedea. Are Campionatul European în față, să se gândească acolo și apoi vom vedea. La noi e ușa deschisă, dacă el își dorește, are ușa deschisă și găsim soluții. Avem o echipă talentată, nu degeaba ajungi la EURO, trebuie să alerge de două ori mai mult fără mingea”, a încheiat ”Regele”.