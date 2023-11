George Pușcaș a dezvăluit ce adversare și-ar dori pentru România la Campionatul European din Germania

George Pușcaș, atacantul naționalei și marcatorul primului gol al meciului cu Israel care ne-a asigurat practic participarea la Campionatul European și-a ales adversarele pentru Euro.

„Sper să marchez, indiferent cât, pentru mine e o mândrie să dau gol, să ajut echipa să câștige, să facem meciuri bune, cred că asta este tot ceea ce contează.



Cu siguranță (n.r. - colorăm Germania în galben), cum am colorat și Italia la U21, cred că se va muta România în Germania, vara viitoare, cu siguranță va fi ceva de excepție.

E foarte greu să aleg (n.r. - o echipă din urne), ești la European și orice echipă cu care vei juca la European, nu va fi ușor.

Merge (n.r. - Anglia), da, am și jucat acolo (n.r. - râde). E o echipă bună (n.r. - Slovacia). Și în urna a treia sunt echipe bune.

Va fi un meci super (n.r. - dacă am juca iar cu Elveția), super greu, să mai jucăm o dată cu elvețienii, vor fi și ei mult mai nervoși, mai supărați pe noi pentru tot ceea ce s-a petrecut în grupa asta. Am fost mai buni, am fost mai compacți și am arătat mai multă unitate, așa, decât ei”, a spus George Puşcaş, pentru as.ro.

Ultima victorie a României la un Campionat European a venit la ediția din 2000, când România învingea Anglia, scor 3-2, în faza grupelor. Tricolorii se calificau ulterior în optimi, unde pierdeau contra Italiei, 0-2.

Cum arată urnele pentru EURO 2024

Urna 1

Germania

Portugalia

Franța

Spania

Belgia

Anglia

Urna 2

Ungaria

Turcia

Danemarca

Albania

România

Austria

Urna 3

Olanda

Scoția

Slovenia

Slovacia

Cehia

Croația

Urna 4