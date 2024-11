Franco Foda anunță după România - Kosovo: "Nu contează decizia UEFA! Noi trebuie să protejăm identitatea țării"

Meciul România - Kosovo a fost abandonat de oaspeți la scorul de 0-0, în minutul 90+3, atunci când au decis să plece la vestiare și să nu mai revină pe teren. Kosovarii au invocat scandări rasiste din partea fanilor români.

Franco Foda, după România - Kosovo: "Pentru noi nu contează ce va decide UEFA"



UEFA este așteptată acum să ia o decizie în privința rezultatului partidei de la București, însă Franco Foda susține că verdictul nu mai are nicio importanță pentru naționala sa. Selecționerul spune că mai important a fost gestul kosovarilor de a părăsi terenul în momentul în care, susțin ei, au existat scandări rasiste.

La conferința de presă de duminică, Foda a prefațat și ultimul meci din grupa de Liga Națiunilor, Kosovo - Lituania, programat luni, de la 21:45, la Priștina.



"Am jucat bine în România și cel mai important este că ne-am recuperat. Am ajuns foarte târziu înapoi în țară și ne pregătim de următorul joc. În ciuda ultimului eveniment din România, echipa are în continuare încredere pentru că am făcut un meci bun atât în atac, cât și în apărare. Acum ne pregătim pentru următorul meci, contra Lituaniei. Nu îi vom avea pe Amir Rrahmani și pe Dellova, care sunt suspendați.



Pe noi nu ne apasă ce decizie va lua UEFA. Decizia de a părăsi terenul a fost luată împreună. Pentru noi nu contează ce va decide UEFA. Noi trebuie să protejăm identitatea Kosovo. Rasismul nu are ce căuta în fotbal și nu vom tolera așa ceva nici în viitor.



Lituania are o echipă foarte compactă, i-am urmărit când au jucat în România. Chiar dacă au pierdut, au jucat foarte bine, în special pe contraatac. Este important să ne depășim limitele și să ne arătăm calitățile. Trebuie să păstrăm pasiunea și energia din meciul cu România", a spus Franco Foda, potrivit Koha.

