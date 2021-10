Fostul câștigător Masterchef a ajuns bucătarul echipei naționale: ”Mirel Rădoi a venit la mine și mi-a strâns mâna”

În vârstă de 38 de ani, Voica s-a impus în finala Masterchef 2015, devenind ulterior bucătarul echipei CS Universitatea Craiova. Iar de acum o lună a devenit și bucătarul echipei naționale de fotbal a României.

El se va asigura de alimentația jucătorilor din cantonamentul ce precedează duelurile cu Germania și Arenia, transmise de PRO TV.

”Azi la cină vom face un preparat tradițional oltenesc: mâncare de praz cu măsline negre, dar mie îmi place mereu să inovez, așa că am făcut o supă de pui și un sos de roșii. Cred că bucătărie mi-a insuflat-o mama. De mic mi-a plăcut bucătăria, chiar dacă am făcut fotbal, mă duceam pe la bucătărie, mama este o foarte bună bucătăreasă, gătește foarte bine, bunica mea e o fostă brutăreasă, cred că de acolo am prins multe chestii de bucătărie.

Îmi găteam singur, după antrenamente. Lucruri ușoare, dar simțeam bucătăria. Bucătar profesionist am devenit de nevoie, am plecat în Spania și a trebuit să mă descurs singur. Am intra într-o fabrică de panificație, era o fabrică măricică, 50 de angajați, iar acolo am început să lucrez profesionist. De acolo, de nevoie, pentru că ”îmi era foame”, a trebuit să muncesc de jos.

”Tata este un fost jucător al Craiovei Maxima”

Mama mi-a insuflat bucătăria, iar tata fotbalul. Tata este un fost jucător al Craiovei Maxima, a vrut mereu va eu să ajung fotbalist și m-am apucat de fotbal pe la 7 ani de zile.

Eram un jucător talentat, am jucat mijlocaș, am făcut tot junioratul la Academia lui Gică Popescu, eram zecar, căpitan, am avut o mică carieră fotbalistică bună. Am ajuns pâmă la nivelul diviziei B. La 21 de ani, m-am aciidentat și fotbalul m-a lăsat, atunci am zis stop.

”Domnul Rotaru a întrebat cine e cel mai bun bucătar din Craiova”

Domnul Rotaru a venit la Craiova, din câte mi-au zis cei din conducere, pentru el a fost prioritar lucrul ăsta, alimentația, pentru sportivi. A întrebat cine e cei mai bun bucătar din Craiova și așa am ajuns.

Mister Mirel Rădoi a venit la mine, mi-a strâns mâna și mi-a zis eu pe tine te știu. Nu este greu, dacă te bazezi pe tine și știi ceea ce faci nu este greu, mai ales că nu sunt limitat, lucrez cu ton, cu somon, cu vită, am pe ce să pun mâna.

Eram la Universitatea Craiova, am făcut sushi cu wasabi. Unul dintre preferații mei de la Universitatea Craiova a luat mai mult wasabi decât trebuia și, pentru că este foarte puternic, nu i-a mai dat voie să respire. M-am speriat.

M-am gândit foarte mult când mi-am făcut acest tatuaj (”La masă cu mine stau doar cei ce au făcut foamea cu mine”). Viața mea nu a fost mereu roz, iar atunci când m-am lăsat de fotbal m-au lăsat și foarte mulți prieteni. Și când eram la greu am spus că dacă voi ajunge vreodată cineva îmi voi tata acest mesaj”, a spus Andrei Voica cu FRF.