Florinel Coman, încrezător înaintea confruntării cu Elveția: "Și ei au puncte slabe"

După meciul de la Priștina, Florinel Coman a vorbit despre evoluția primei reprezentative în confruntarea cu Kosovo, dar și despre așteptările pe care le are de la meciul cu Elveția, de pe 19 iunie.

"Este bun un punct. Am jucat pe un teren groaznic. Acum mergem în Elveția să jucăm fotbal. Am luat decizia proastă, am șutat cu șiretul. Un meci de luptă, trebuia să facem efort, să jucăm pentru echipă. Nu s-a văzut calitatea, putem să rezolvăm un meci, dar a fost un dezavantaj terenul.

Mergem în Elveția să jucăm fotbal, să ne exprimăm cât mai bine. De mâine vom începe să pregătim meciul, putem scoate un rezultat pozitiv. Vom vedea pe unde trebuie să atacăm, e clar că au și puncte slabe.

Mister ne-a implementat ideea de a lupta, ne-a spus că trebuie să scoatem aceste idei proaste din minte, să luptăm, pentru că sigur se juca meciul", a declarat Florinel Coman, la finalul partidei.

Kosovo - România 0-0, în grupa I a preliminariilor EURO 2024



Pe un teren foarte greu, îmbibat cu apă, România a obţinut un punct important, la capătul unui meci de mare luptă, în care cel mai bun om de pe teren a fost portarul Horaţiu Moldovan.

În minutul 69, Kosovo a înscris prin Zhegrova, cu capul la colţul scurt, din centrarea lui Celina, dar golul a fost anulat ulterior, la semnalarea arbitrajului video, pentru offsaid la Celina.

Din punct de vedere statistic, Kosovo a dominat jocul (55%-45% posesie), dar România a avut mai multe şuturi la poartă (15-10, 3-4 pe poartă) şi 8-3 la cornere.

România este neînvinsă după trei meciuri, având două victorii şi un egal, în timp ce Kosovo are trei puncte.

Clasamentul Grupei I, după trei etape:



1. Elveția - 9p

2. România - 7p

3. Irsael - 4p

4. Kosovo - 3p

5. Andorra - 1p

6. Belarus - 0p