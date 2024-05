Florin Prunea și-a stăpânit cu greu lacrimile după meciul de adio al Generației de Aur: ”Emoții mari!”

Florin Prunea a declarat la finalul meciului că a fost impresionat de felul în care s-au prezentat unii dintre jucătorii care au evoluat sâmbătă seara pe Arena Națională. Fostul mare portar i-a evidențiat pe Miodrag Belodedici și pe Costel Gâlcă, cel care a reușit să și marcheze.

Florin Prunea, cu ochii în lacrimi când a vorbit despre Didi Prodan

Totodată, Florin Prunea a fost vizibil emoționat atunci când a vorbit despre regretatul Didi Prodan, iar fostul portar s-a abținut cu greu să nu plângă. În locul fotbalistului care s-a stins în 2016, în meciul de retragere al Generației de Aur a evoluat fiul său, Răzvan Prodan. În minutul 4 al meciului, a avut loc un moment special dedicat marelui fotbalist. Suporterii au pregătit o scenografie impresionantă cu chipul lui Didi Prodan.

”Am avut o discuție înainte de meci, toți portarii cu Nea Puiu și cu Gabi și așa am hotărât toți trei. Am avut emoții mari, am plâns, mă uitam la Răducioiu, plângea și el, mă uitam la Popescu, plângeam toți. A fost exact cum mă așteptam, emoție multă. Dacă aveam 200.000 de locuri, era arhiplin.

L-ați văzut pe Belo cât a alergat, așa ceva! Stăteam și ne uitam de pe margine. Dar Costel Gâlcă, părerea mea e că merge o repriză.

A fost o seară extraordinară, care va rămâne în istorie, ne-am simțit bine cu toții. S-a văzut că atunci când suntem uniți, suntem mai puternici.

Vorbim cu Răzvi (n.r. fiul lui Didi Prodan), e copilul nostru, ne pare rău că fratele nostru Didi nu a fost cu noi în seara asta, dar, de unde e, de acolo de sus, s-a uitat la noi și când suporterii i-au scandat numele, cu siguranță plângea, dar am plâns și noi.

Trebuie să fie, avem o generație bună, trebuie să avem încredere în echipa națională, este momentul lor. S-au calificat, lumea e alături de ei, este momentul lor”, a spus Florin Prunea la finalul meciului.

Florin Prunea: ”Mourinho a venit în vestiar și a ținut un discurs!”

Totodată, Florin Prunea a dezvăluit ce discurs a ținut Jose Mourinho în vestiarul ”Generației de Aur” înaintea meciului.

”L-ați văzut pe Mourinho? E un antrenor atât de mare, nu îi place să piardă nici în amicale. A venit în vestiar înainte de meci și a ținut un discurs la care stăteam așa toți. Ne-a luat pe fiecare în parte, ne-a spus cât de bine ne cunoaște, cât de mari am fost, a fost un discurs de câteva minute, culmea, motivațional pentru noi. Când a ieșit afară, am început să țipăm ’Hai pe ei’. Era și nea Puiu în vestiar, dar el e mai liniștit”, a adăugat Prunea.