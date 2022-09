Fostul internațional Florin Gardoș a prefațat partida de la Helsinki în cadrul emisiunii de la Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, vorbind și despre selecția lui Edi Iordănescu pentru acțiunea primei reprezentative din această lună.

Florin Gardoș: "De ce nu l-o fi chemat Edi Iordănescu pe Radu Drăgușin? Mă mai gândeam și la Bicfalvi"

Gardoș spune că nu înțelege de ce Edi Iordănescu nu a apelat și la Radu Drăgușin (20 de ani), fundașul celor de la Genoa, mai ales că naționala a avut probleme în acea zonă a terenului, căpitanul Vlad Chiricheș fiind accidentat.

De asemenea, un alt jucător despre care Florin Gardoș spune că ar fi meritat să fie la echipa națională este Eric Bicfalvi (34 de ani), mijlocașul celor de la Ural.

"Mă gândeam la Drăgușin, apropo că avem șase jucători din Serie B. De ce nu l-o fi chemat pe Drăgușin? Am văzut că joacă, e tânăr. În contextul în care Chiricheș e accidentat și trebuia să chemi pe cineva de urgență... ok, și Mitrea a mai fost pe la echipa națională, are o altă experiență și o altă maturitate, dar în ideea asta în care vrei să aduci jucători tineri, să reconstruiești.

Mă mai gândeam la Bicfalvi, care a lipsit în ultimii ani la echipa națională, deși joacă bine în Rusia. Și acum are un început bun de sezon la FC Ural. M-am uitat la mijlocașii convocați, da, sunt mai tineri, de perspectivă, dar mergând pe aceeași logică nu înțeleg de ce nu s-a mers pe aceeași idee și la fundașii centrali", a spus Florin Gardoș, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Radu Drăgușin este convocat acum la naționala U21 a României. Fundașul central a debutat pentru prima reprezentativă în martie 2022, la un amical contra Greciei (0-1).

Eric Bicfalvi a jucat ultima oară pentru naționala României în martie 2021, la un meci cu Macedonia de Nord, disputat pe teren propriu, scor 3-2.

Programul naționalei României în luna septembrie

Finlanda - România, vineri, 23 septembrie de la 21:45

România - Bosnia și Herțegovina, 26 septembrie de la 21:45

România, ultimul loc în Nations League

1. Bosnia - 8 puncte

2. Muntenegru - 7 puncte

3. Finlanda - 4 puncte

3. România - 3 puncte

Lotul României pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Bogdan Mitrea (Universitatea Craiova, 1/1), Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).