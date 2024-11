Vineri seară a avut loc pe Arena Națională penultima partidă a României din actuala campanie Nations League. Kosovo a făcut deplasarea la Capitală, ca în minutul 90+3 jucătorii să părăsească suprafața de teren în urma unui scandal izbucnit între fotbaliștii kosovari și fanii români aflați în tribune.



Federația din Kosovo a reacționat categoric după scandalul de la București: ”Din acest motiv jucătorii nu au vrut să mai joace”



Federația Kosovară de Fotbal, prin vocea unui oficial aflat pe Arena Națională la confruntarea din Nations League, a informat faptul că jucătorii nu aveau de când să mai iasă de la vestiare în clipa în care au părăsit suprafața de teren și că nimic nu i-ar fi întors din drum.



”Suntem aici să anunţăm, în numele Federaţiei de Fotbal din Kosovo, că nu vom lua parte la un meci în care valorile de bază ale UEFA nu sunt respectate. Mai mult, nu este vorba doar despre respect, este vorba despre comportamentul rasist, de care avem parte aici pentru a doua oară, într-un an.



Nu acceptăm asta şi nu vom participa niciodată la un meci când statul pe care îl reprezentăm este pus la îndoială. Independenţa statului pe care îl reprezentăm nu se negociază.



Sunt aici să spun că reprezentăm un membru afiliat UEFA şi un stat independent recunoscut de mai mult de 150 de state din toată lumea. Am informat UEFA de asta.



Am întâmpinat aceleaşi probleme anul trecut şi de aceea am luat toate măsurile şi am informat pe toată lumea că nu vom lua parte la un meci când se aduce vorba despre statul nostru. Aceasta este decizia finală şi de aceea jucătorii noştri nu au vrut să mai joace acest meci”, a fost mesajul transmis de oficialul FKF, potrivit as.



Ce s-a întâmplat la România - Kosovo



În prelungirile meciului, Amir Rrahmani a fost deranjat de o intervenție a lui Denis Alibec și l-a îmbrâncit pe jucătorul Farului. Căpitanul din Kosovo a continuat conflictul, Alibec a replicat, iar ambii jucători au văzut cartonaș galben din partea arbitrului danez Morten Krogh.



Deși faza a părut rezolvată de arbitru, Amir Rrahmani s-a dus ulterior la arbitru și i-a transmis că naționala din Kosovo se retrage la vestiare. Căpitanul oaspeților a părut extrem de deranjat de comportamentul spectatorilor români, însă fără a fi clar la ceea ce se referă.



În ciuda faptului că arbitrul danez Morten Krogh s-a opus, căpitanul kosovarilor a decis să scoată echipa de pe teren, deoarece din peluză s-ar fi scandat ”Serbia”, iar jucătorii din Kosovo s-ar fi simțit jigniți, dar și pentru că din tribune s-ar fi aruncat cu obiecte pe teren.



În drumul spre vestiare, kosovarii le-au făcut semne obscene fanilor aflați în tribune, dar și semnul ”vulturului albanez”.