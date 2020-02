Facut praf de Gigi Becali, Coman primeste o veste senzationala! Planul lui Radoi pentru meciul cu Islanda il poate face VEDETA nationala

Mirel Radoi se bazeaza pe Coman pentru meciul cu Islanda.

Nicolae Dica a "dat din casa" si a spus ca echipa nationala se bazeaza foarte mult pe un jucator cum este Coman pentru meciul cu Islanda. Calitatile lui "Mbappe" pot face diferenta in meciul care va avea loc pe 26 martie. In ciuda formei slabe pe care o traverseaza in acest moment, Dica are incredere ca Florinel Coman isi va intra in forma pana la ziua meciului si ar putea fi decisiv:

"Sunt jucatori tineri care nu au constanta si se poate intampla ca dupa o perioada buna sa vina cateva meciuri dificile si sa nu ii iasa cum isi doreste. Cei de acolo trebuie sa aiba incredere in el pentru ca are calitati si noi de la echipa nationala credem in el ca poate sa ajunga un jucator de valoare. El nu a inceput rau acest an.

La ceea ce a pregatit Mister pentru meciul cu Islanda, acum poate dau si putin din casa, dar avem nevoie de jucatori cu tehnica buna care sa intre in zona centrala. Are si Mihaila tehnica, dar nu joaca asa de bine cu spatele la poarta ca si Coman.

Vom astepta la momentul respectiv si vom lua o decizie. 100% trebuie sa isi ridice nivelul si sa fie cel putin ca anul trecut. Daca va fi in aceeasi forma, cu siguranta va fi la echipa nationala. Eu il cunosc foarte bine, l-am antrenat 1 an jumate si este un caracter foarte puternic. Eu cred ca poate sa revina la capacitatile lui. Are viteza foarte buna, forta, tehnica si executie. E un jucator care tine de minge. Are si perioade cand dispare din joc, eu cand eram acolo ii ceream mereu sa intre in combinatii, sa ceara mingea", a spus Nicolae Dica la digi.

Romania merge in Islanda pentru semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020. Meciul va fi in direct la PRO TV, la ora 21:45.