EXCLUSIV Viorel Moldovan îi face praf pe atacanții din România: "Jocul puturosului!". Ce zice despre Alibec și Drăguș

Mirel Rădoi se va baza pe Alibec, Drăguș și Markovic în meciurile cu Islanda, Liechstein și Macedonia de Nord din preliminariile CM 2022.

Viorel Moldovan, fostul mare atacant al echipei naționale, crede că România nu mai are atacanți de calitate.

Fostul antrenor de la Chindia Târgovisște a comentat selecția făcută de Mirel Rădoi în compartimentul ofensiv, spunând că Denis Alibec, Denis Drăguș și Jovan Markovic nu sunt de nivelul echipei naționale.

”De departe văd că este un triaj în permanență în momentul de față la echipa națională, se organizează la fiecare acțiune câte un trial, foarte mulți jucători, tineri, de perspectivă dar fără experiență, nu știu ce îi recomanda pe unii dintre ei.

Mi-e greu să fac aprecieri, nu m-au convins. Markovic e tânăr, de perspectivă, dar a jucat două meciuri, gata, îl iei la națională, a dat jumătate de gol. La echipa națională vine cine vrea.

Alibec? OK, îl știm, dar e inconstant, are capricii, are calități foarte bune, a fost în Turcia, turcii l-au dat împrumut la CFR. Dacă în Turcia nu te impui, nu joci și nu faci diferența... Te întorci în România la CFR, te poți relansa, da.

Drăguș. Cât a jucat și el!? Ăștia sunt! Eu mă uit în campionatul nostru și nu văd un atacant care să rupă ritmul, să ceară mingea în profunzime, toți cer mingea la picior. Jocul puturosului! Nu văd atacanți de viteză. Uitați-vă la Săpunaru și la Grigore (n.r.: stoperii Rapidului). Nici nu transpiră”, a spus Viorel Moldovan, la Ora Exactă în Sport.

Meciurile tricolorilor, LIVE pe PRO TV și www.sport.ro



2 septembrie: Islanda – ROMÂNIA, ora 21:45 – Laugardalsvollur (Reykjavik)

5 septembrie: ROMÂNIA – Liechtenstein, ora 21:45 – Arena Națională (București)

8 septembrie: Macedonia de Nord – ROMÂNIA, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje)

Lotul României



PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 6/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Mario Camora (CFR Cluj, 4/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 64/0), Virgil Ghiță (Farul Constanța, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Ionuț Nedelcearu (Crotone/Italia, 15/2), Andrei Rațiu (Huesca/Spania, 0/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 25/0);

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Galatasaray/Turcia, 14/2), Andrei Cordea (FCSB, 0/0), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 18/1), Dennis Man (Parma/Italia, 9/1), Marius Marin (Pisa/Italia, 0/0), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 30/2), Dragoș Nedelcu (Fortuna Dusseldorf/Germania, 2/0), Darius Olaru (FCSB, 1/0), Dorin Rotariu (Ludogoreț/Bulgaria, 10/1), Deian Sorescu (Dinamo București, 2/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 42/10);

ATACANȚI: Denis Alibec (CFR Cluj, 19/2), Denis Drăguș (Standard Liege/Belgia, 2/0), Jovan Markovici (Universitatea Craiova, 0/0).