România a câștigat ultimele două meciuri din preliminariile Euro 2024, 2-1 cu Israel și 1-0 cu Elveția, și a terminat astfel pe locul 1 în grupă, neînvinsă.

Trei fotbaliști au fost folosiți de selecționerul Edward Iordănescu în toate cele zece meciuri ale campaniei de calificare la turneul final.

Radu Drăgușin, Andrei Burcă și Nicolae Stanciu nu doar că sunt singurii care au jucat toate meciurile, dar au fost și titulari în cele 10 partide din preliminarii.

Practic, vorbim despre cuplul de fundași centrali și despre ”decarul” și căpitanul echipei naționale.

Următoarele ”piese de bază” sunt Olimpiu Moruțan și Denis Alibec, folosiți în 9 meciuri.

Fotbaliștii folosiți de Edward Iordănescu în campania de calificare la Euro 2024

Portari

Horațiu Moldovan 8 meciuri

Andrei Radu 2

Fundași

Andrei Rațiu 5

Raul Opruț 1

Radu Drăgușin 10

Cristian Manea 4

Adrian Rus 2

Ionuț Nedelcearu 1

Nicușor Bancu 6

Andrei Burcă 10

Camora 1

Mijlocași

Vladimir Screciu 4

Tudor Băluță 3

Marius Marin 7

Alexandru Cicâldău 7

Nicolae Stanciu 10

Ianis Hagi 7

Răzvan Marin 8

Darius Olaru 6

Olimpiu Moruțan 9

Octavian Popescu 2

Deian Sorescu 5

Atacanți

Denis Alibec 9

George Pușcaș 6

Valentin Mihăilă 7

Mihai Dobre 2

Florinel Coman 7

Daniel Bîrligea 1

Denis Drăguș 3

Dennis Man 4

Louis Munteanu 1

Florin Tănase 2

Ce a declarat ”stâlpul apărării” Andrei Burcă după România - Elveția 1-0

"Cred că încă nu realizăm. Vă spun sincer că după meciul cu Israel când practic am reușit să fim calificați la EURO parcă nu a fost o descătușare. Mister ne spunea în vestiar că nu știm să ne bucurăm. Parcă nu ne-am bucurat. Ne obligă foarte mult această presiune. Am acceptat criticile. Știm să luăm lucrurile pozitiv din orice interviu, să spun așa. Acum suntem fericiți. Ne obligă mult la Campionatul European.

Totul ține de familie. Suntem o familie. Ce spune mister în conferințe mereu asta s-a schimbat la națională. La această campanie au venit doar jucătorii care și-au dorit să fie aici cu adevărat. S-au supus regulilor. Avem și noi niște principii și valori. Doar așa putem performa. Asta e realitatea. Nu avem încă individualitățile gen Ronaldo, Messi, dar se vede calitatea grupului. Mă bucur pentru tinerii jucători care vin din spate.

Eu mă bucur pentru ei și sper să progreseze an de an, pentru că au calitate și încep să învețe anumite principii și doar așa putem face performanță. Cum am spus mai devreme, ne obligă mult victoria și acest joc din această seară. Chiar dacă am început prost, am început să ne adaptăm la ce a cerut mister. Și noi am fost mai exigenți cu noi", a spus fundașul centralul Andrei Burcă după meciul România - Elveția 1-0.