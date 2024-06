Egalul cu Liechtenstein nu îl sperie pe Valentin Mihăilă înainte de EURO: ”Vom arăta o altă față!”

Chiar dacă echipa națională nu a reușit să marcheze, Valentin Mihăilă consideră că ocaziile create de tricolori în meciul cu Liechtenstein sunt un lucru bun în perspectiva Campionatului European.

Valentin Mihăilă: ”Vom avea o altă față la EURO 2024!”

Extrema celor de la Parma este convins că echipa națională va arăta o altă față la turneul final, însă nu se așteaptă deloc la meciuri ușoare.

Mihăilă spune că prestația modestă a echipei naționale din cele două meciuri amicale înainte de EURO 2024 a fost cauzată și de faptul că jucătorii sunt deja cu gândul la Campionatul European și a existat și o teamă în legătură cu niște eventuale accidentări.

”Ne-am creat foarte multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Putem să ne punem un semn de întrebare că nu am reușit să înscriem, cred că puteam fi mai concentrați în fața porții, dar am în continuare încredere în această echipă și cu siguranță vom arăta altfel la EURO.

(n.r. Puteți lua ceva bun din acest meci?) Putem lua ocaziile pe care ni le-am creat, dar pe care nu le-am fructificat. Ei nu ne-au pus foarte multe probleme. Noi am încercat să jucăm, dar nu am reușit să marcăm. Ei au reușit un rezultat bun, pentru noi nu este unul foarte încântător, dar sunt sigur că vom avea o altă față la EURO.

Sperăm să păstrăm golurile pentru EURO, dar trebuie să fim mult mai concentrați, pentru că la EURO nu vom avea atâtea ocazii. La EURO, dacă ai două-trei ocazii și nu marchezi, e foarte dificil. Știm cu toții ce adversari vom întâlni, probabil că nu am reușit să ne conectăm la maximum, au fost meciuri de pregătire, nu voiam să ne accidentăm.

E visul meu de când eram copul să joc la un turneul final cu echipa națională. Obiectivul e să ieșim din grupă și cred că putem realiza acest obiectiv. Nimeni nu e favorit la EURO, e altceva acolo, alt ritm, altă concentrare.

Sunt sigur că vor fi alte meciuri la EURO. Fiecare jucător va da totul, va muri pe teren pentru tricolor la acest Campionat European”, a spus Valentin Mihăilă la interviu.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

EURO 2024 va fi transmis în România de PRO TV, Pro Arena și VOYO , în perioada 14 iunie - 14 iulie. Partidele vor fi analizate de Laurențiu Reghecampf, Florin Răducioiu, Ciprian Marica, Răzvan Raț și Alexandru Chipciu.

Programul României la EURO 2024, în grupe