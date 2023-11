Chiar dacă a dus România la patru turnee finale (CM 1994, EURO 1996, CM 1998 și EURO 2016), Anghel Iordănescu (73 de ani) a spus că fiul său, Edi, este un selecționer mai bun decât el.

Motivele? Faptul că Edi a preluat naționala într-un moment dificil, iar "cel mai bun antrenor este cel care a obținut ultima calificare".

La conferința de presă premergătoare meciului cu Elveția de marți (21:45), Edi Iordănescu (45 de ani) a dat un răspuns elegant când a fost întrebat despre declarațiile tatălui său.

Edward Iordănescu, ”replică” pentru tatăl său: ”Trebuie să-l contrazic”

„Din păcate trebuie să îl contrazic, înainte de toate este tatăl meu, apropiat de sufletul meu total, îmi știe cel mai bine trăirile și gândurile, a fost omul cu care am vorbit cel mai des în toată această perioadă.

În mod special, bineînțeles, din punct de vedere profesional, dar nu a fost singurul, ochii mi-au fost mereu deschiși să vadă, am ascultat, mi-am însușit, am vorbit cu oameni de fotbal, am fost deschis și așa voi rămâne tot timpul. În primul rând, să progresez și în al doilea rând, cum am spus, nu există orgoliu când e vorba de națională. Sunt în competiție totală cu mie însumi, muncesc zilnic să fiu mai bun.

Tatăl meu e în același timp mentorul meu, dar probabil că atunci când a făcut afirmația aia a spus ce își dorește, nu ce crede. Probabil a fost mai dus de entuziasmul momentului decât am fost și eu, nu se pune problema, are un palmares fantastic, a reușit lucruri fabuloase, cu siguranță mi-aș dori să îi calc pe urme, dar e foarte departe de mine”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă.

Ce urmează pentru România după calificarea la EURO 2024

Marți, de la ora 21:45, România înfruntă Elveția, pe Arena Națională, în fața a peste 50.000 de suporteri.

Dacă nu pierde contra Elveției, România va încheia pe primul loc grupa și se va afla în urna a doua la tragerea la sorți pentru EURO 2024. În cazul unui eșec, tricolorii vor coborî fie în a urna a treia, fie în a patra.

Tragerea la sorți pentru EURO 2024 este programată pe 2 decembrie, la Hamburg.

VIDEO Conferință de presă Edi Iordănescu (20.11.2023)