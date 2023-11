Cum a început conferința de presă a lui Edi Iordănescu: ”Am un apel foarte important”

Chiar dacă ”tricolorii” vor merge la EURO 2024 indiferent de rezultatul meciului cu Elveția, confruntarea de pe Arena Națională are o miză aparte.

Dacă România va obține un rezultat pozitiv, atunci își va asigura primul loc în grupă și, în același timp, prezența în urna a doua valorică la tragerea la sorți de pe 2 decembrie, de la Hamburg. Mai pe scurt, elevii lui Edi Iordănescu pot evita mai mulți adversari dificili, chiar dacă în celelalte urne sunt, și așa, adversari ”cu nume”.

Edi Iordănescu, selecționerul României, a susținut conferința de presă premergătoare meciului de marți (21:45) și a început cu un apel ”foarte important”.

Edi Iordănescu: ”Am un apel foarte important”

„Mă bucur să fim din nou acasă, mă bucur că am revenit cu un obiectiv îndeplinit și că am făcut români fericiți, am preferat să aducem mai mulți jucători decât am obișnuit, pentru că rămân actorii principali și ne-am dorit din tot sufletul ca publicul, suporterii să vadă cât mai mulți dintre ei, să răspundă la cât mai multe întrebări. Sunt momentele lor, în special, dar în același timp trebuie să reprezinte exemple pentru alți tineri și alți copii, care își doresc și ei să fie pe acest drum.

Am vrut să fie aici, să se exprime, să își spună trăirile, a fost motivul principal pentru care am schimbat ce obișnuisem în trecut. Înainte să vă stau la dispoziție cu întrebări am un apel foarte important, vă rog să ne raportăm cât mai mult la ce urmează și cât mai puțin la ce a fost, pentru că există riscul să rămână cu mintea blocată în peformanța fantastică, am trăit cu toții momente euforice. Am îndeplinit un obiectiv în care puțini credeau, am avut crezul nostru și am mers până la capăt, am făcut mulți români fericiți. Momentele de euforie trebuie trăite și consumate, dar mâine ne așteaptă un joc cu importanță mare și care ne obligă.

Spre deosebire de noi, Elveția nu a trăit momente de euforie pentru că este sub obiectivul propus, va veni foarte motivată, capacitată, va veni orgolioasă și probabil că și rănită. E important ca orele puține pe care le avem să le gestionăm cât mai bine, să recalibrăm grupul și să le facem cinste celor care vor veni alături de noi la stadion.

Sigur, am îndeplinit obiectivul propus, dar iată că în câteva ore am creat un alt obiectiv, avem o altă țintă, avem șansa să terminăm pe primul loc, e datoria noastră să dăm totul să rămânem neînvinși, să câștigăm meciul, e un obiectiv să rămânem pe primul loc, ne poate facilita avantaje și trebuie să dăm totul pentru asta”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă.

Israel - România 1-2. ”Tricolorii”, după opt ani la un turneu final

Israel a deschis scorul scorul în debutul meciului, grație reușitei lui Eran Zahavi din minutul doi. Doar că George Pușcaș a restabilit egalitatea opt minute mai târziu și a redat speranțele tricolorilor!

În repriza secundă, Ianis Hagi a întors soarta partidei (minutul 63). Valentin Mihăilă a ratat fantastic în minutul 74 și a fost eliminat 10 minute mai târziu.

Doar că toate astea nu au mai contat, iar la capătul celor 90 de minute România a pășit învingătoare din confruntarea cu Israel de pe „Pancho Arena” și a obținut calificarea la Campionatul European din 2024.