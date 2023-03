"E bine să își vadă de treaba lui!". Ce l-a indignat pe Basarab Panduru la declarațiile făcute de Edi Iordănescu

Tricolorii au câştigat meritat, prin golurile înscrise de Nicolae Stanciu (minutul 17), Andrei Burcă (minutul 19), chiar dacă pe final au avut emoţii pentru victorie, în urma golului marcat de Vladislav Morozov (minutul 86).

România şi-a îndeplinit obiectivul pentru această primă etapă a preliminariilor, obţinerea a şase puncte din două partide, după 2-0 cu Andorra.

În celelalte partide din grupă, Elveţia a dispus de Israel cu 3-0, iar Kosovo a fost ţinută în şah de Andorra, 1-1, un rezultat bun pentru tricolori.

Basarab Panduru a comentat declarațiile făcute de Edi Iordănescu la conferința de presă de după meci, dezvăluind ce l-a nemulțumit.

"Prea încrezător. Nu ştiu dacă i-am luat deja de proşti pe toţi, în afara de Elveţia. În iunie şi septembrie, ca să rezolvăm problema trebuie să facem măcar 9 puncte. Cam atât, a încercat să fie şi atent la ce răspunde. A avut aceeaşi faţă de la început pana la sfârşit chiar dacă nu i-a convenit una sau două întrebări. Nu va răspunde la provocări, asta e bine. E bine să îşi vadă de treaba lui", a declarat Panduru la Orange Sport.

Naționala României va juca următoarele două meciuri din campania de calificare în deplasare cu Kosovo, pe 16 iunie de la 21:45, iar apoi cu Elveția, pe 19 iunie, de la aceeași oră.

Ce a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă

"Le mulţumesc celor din Andorra, am obţinut o victorie importantă, aveam şase puncte. Jocul nostru a fost superior rezultatului, am avut o primă repriză foarte bună, am avut chiar şanse să facem de 3-0. Din păcate, nu ştim să omorâm jocul, dacă marcam şi de 3-0, altfel era jocul.

Am legat şase puncte pentru prima dată după doi ani. Dacă reuşeam să fim mai pragmatici, atunci m-aş fi declarat 100% fericit. Rămânem cu punctele, dar la joc mai avem de lucrat. Rezultatele ne dau încredere, prindem curaj. Vedem ce a reuşit Andorra, dacă făceam noi egal acasă cu Andorra, probabil eram linşaţi.

Am şi zis că nu mai sunt echipe mici, mă gândesc şi la Moldova, pe care am bătut-o cu 5-0, cu cea mai tânără echipă din istoria României, iar acum Moldova a făcut egal cu Cehia, Cehia care venea după victoria cu Polonia. Şi atunci mulţi spuneau că am câştigat, pentru că am avut un adversar modest", a spus Edi Iordănescu la conferință

Clasamentul Grupei I



1. Elveția - 6 puncte

2. România - 6 puncte

3. Kosovo - 2 puncte

4. Andorra - 1 punct

5. Israel - 1 punct

6. Belarus - 0 puncte