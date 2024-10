Răzvan Marin (18 - penalty) şi Denis Drăguş (65) au adus a patra victorie consecutivă a tricolorilor în această campanie, după ce balticii au deschis scorul prin Armandas Kucys (7 - penalty).

Kosovo a dispus de Cipru cu 3-0 şi rămâne la trei puncte în spatele României, înaintea ultimelor meciuri din campanie, România - Kosovo (15 noiembrie) şi România - Cipru (18 noiembrie).

Ce a spus Nicolae Stanciu după succesul din Lituania

Căpitanul României a vorbit despre importanța victoriei, dar și despre obiectivele pe care naționala le are pentru următoarele două partide din grupă.

"Avem patru victorii din patru, ne dorim să încheiem grupa cu punctaj maxim. A fost luptă, le-am spus băieților că va fi un meci asemănător cu cel din Ghencea, suprafața de joc a fost similară. E greu cu o echipă care este mai puternică fizic, care joacă cu mingi lungi și mai puțin fotbal, dar e bine că știm să câștigăm și astfel de meciuri de luptă. Nu cred că ne este locul aici, în Liga C.

Cred că din ce în ce mai bine (n.r. - ce vrea Mircea Lucescu de la echipă), o să înțelegem și mai bine. De această dată am avut câteva zile în plus, am arătat în meciul cu Cipru ce am lucrat, ce vrea dânsul de la noi. Continuăm să muncim, să interpretăm cât mai bine în teren ceea ce ne cere", a declarat Nicolae Stanciu, la Digi Sport.