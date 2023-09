Dezastru! Ce riscă România după ce meciul cu Kosovo a fost întrerupt din cauza ultrașilor

Cei care formează galeria "Uniți Sub Tricolor" au scandat "Kosovo e Serbia". Ba chiar au afișat și un banner cu acest mesaj. Arbitrul a trimis imediat jucătorii la cabine.

Ce riscă România

UEFA este foarte drastică în privința acestor incidente. Federația Română de Fotbal riscă o amendă de până la 100.000 de euro pentru scandările suporterilor de pe Arena Națională.

Mai mult decât atât, tricolorii ar putea disputa următoarele două jocur cu porțile închise. Există, însă, și posibilitatea să jucăm un singur meci fără spectatori. România mai are de disputat numai două jocuri pe teren propriu în preliminarii: vs Andorra (15 octombrie) și vs Elveția (21 noiembrie).

Returul cu Elveția va fi ultimul meci al tricolorilor din această campanie. Este posibil ca acel joc să fie decisiv pentru prezența noastră la turneul final.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a comentat în urmă cu doi ani incidentele de acest tip: "Fanii normali ar trebui să sancționeze astfel de reacții. Nu mai suntem cu 100 de ani în urmă".

România a mai fost sancționată în această campanie cu o amendă de 15.000 de euro după scandările de la meciul cu Belarus.

Au fost incidente și în tur

Kosovo și România s-au duelat și în etapa a treia din preliminarii. Duelul de la Priștina s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

Fanii gazdelor au huiduit atunci imnul României. Asta pentru că țara noastră nu recunoaște independența statului Kosovo.

Nicolae Stanciu i-a criticat pe fanii din Kosovo după gestul respectiv: "Doare când ne e fluierat imnul! Nu pot să folosesc anumite cuvinte, dar vor veni și ei la București și vor vedea cum e. E o lipsă de respect din partea oamenilor de aici".

De asemenea, galeria României a fost evacuată de pe stadion la acel joc. Și la acel meci s-a auzit pe stadion scandarea: "Kosovo e Serbia".

Pe teren, România este neînvinsă în actuala campanie de calificare pentru EURO 2024. Tricolorii vin după o remiză cu Israel, scor 1-1, pe Arena Națională.