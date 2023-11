Tricolorii mai au doar două meciuri de disputat în actuala campanie din preliminariile EURO 2024: împotriva Israelului (sâmbătă, 18 noiembrie, ora 21:45) și contra Elveției (marți, 21 noiembrie, ora 21:45).

Denis Drăguș dezvăluie: "Atunci mi-am dat seama că nu trebuie să ratăm calificarea!"

Denis Drăguș a vorbit înainte de "dubla" naționalei din preliminarii despre un moment emoționant care s-a petrecut în vestiarul tricolorilor după remiza albă cu Belarus. Fotbalistul de la Gaziantep a subliniat că atunci și-a dat seama că România trebuie neapărat să obțină calificarea la EURO 2024.

„Culmea, a venit după un meci care nu s-a terminat cum ne doream. După 0-0 cu Belarus, la Budapesta. Când am văzut în vestiar tristețea colegilor mei, când m-am uitat la fiecare și am văzut cât de supărat este că n-am câștigat, mai ales că făcusem un meci bun, am înțeles, în secunda aceea, că n-avem cum să ratăm calificarea asta!

Eram și eu mai supărat decât mi-am imaginat vreodată că pot fi! Și m-a străbătut deodată faptul că, din atâta dorință, cum nu am mai văzut, nu poate ieși altceva! Mi-am zis: batem Israel și asta este! Ne calificăm la EURO!”, a spus Denis Drăguș, potrivit ProSport.

Convocat prima dată la națională în 2018, la 19 ani și două luni, sub comanda lui Cosmin Contra, Denis Drăguș a strâns până acum cinci prezențe în echipamentul tricolorilor și a reușit să marcheze în două partide.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Elveția

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).