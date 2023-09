După 16 partide disputate pe banca tehnică a naționalei, Edi Iordănescu a înregistrat o medie de 1.44 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cum l-a descris Adrian Porumboiu pe Edi Iordănescu: "Am lucrat cu el"

Naționala României se află în acest moment pe locul doi în Grupa I a preliminariilor pentru EURO 2024. Tricolorii au obținut 12 puncte, după ce și-au trecut în cont trei victorii și trei remize.

Adrian Porumboiu, fost patron la FC Vaslui, a vorbit despre Edi Iordănescu. Afaceristul a specificat că în viziunea sa selecționerul a demonstrat că e un antrenor bun și că va evolua din ce în ce mai mult.

„Eu ce spun se cam întâmplă, dar nu ați vrut să jucați la pariuri. Am anticipat și, mă rog, când toată lumea spunea că e dezastru, eu am spus că avem un antrenor bun, care poate să fie și mai bun. Am mare încredere în Edi, a demonstrat. Cei care l-au jignit cu delicatețea necesară ar trebui să își ceară scuze. N-o vor face, sunt ferm convins.

Mă rog, vine dintr-o infatuare care ține de educație, alții dintr-o infatuare care ține de caracterul lor. Cu Edi am lucrat, știu ce poate și vă spun fără niciun fel de rezervă că știe meserie. S-a născut și într-o casă cu un părinte care într-adevăr nu poate să fie contestat că nu a fost nu numai jucător, ci și un antrenor”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit Fanatik.

Pentru naționala României urmează meciurile cu Belarus (12 octombrie, ora 21:45) și Andorra (15 octombrie, ora 21:45) din etapele șapte, respectiv opt din preliminarii.

România - Kosovo 2-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Națională. În startul partidei, arbitrul a trimis jucătorii la vestiar, din cauza unor scandări și bannere afișate în peluză cu tentă politică îndreptate spre kosovari. După 50 de minute în care s-a negociat restartul jocului, românii au intrat hotărâți să câștige toate cele trei puncte.

Însă golurile au venit abia în repriza secundă. După ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 59, România s-a năpustit în careul advers, iar fotbalistul și-a răsplătit greșeala în minutul 83 cu un gol care a zguduit mai întâi bara laterală. Ulterior, Valentin Mihăilă a rupt plasa, din pasa lui Rațiu (90+3'), iar elevii lui Edward Iordănescu au reușit să cucerească toate cele trei puncte din a șasea etapă a preliminariilor EURO 2024.

Echipele de start!