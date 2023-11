Cum ar putea arăta grupa României la EURO 2024. Varianta accesibilă și cea infernală pentru ”tricolori”

”Tricolorii” au început meciul cum nu se putea mai rău și au primit gol încă din minutul doi. ”Veteranul” Eran Zahavi a reușit să înscrie, după ce a fost scăpat din marcaj de defensiva lui Edi Iordănescu.

George Pușcaș a fost care a restabilit egalitatea în minutul zece, după ce reluat cu capul o minge trimisă de Denis Drăguș în bară. Cel care a adus victoria pentru România a fost Ianis Hagi, cu reușita sa din minutul 63, iar Israel - România s-a terminat 1-2.

Pe baza locurilor actuale din clasament au fost proiectate urnele valorice pentru tragerea la sorți ale EURO 2024. Evident, lucrurile se pot schimba, în funcție de anumite rezultate din ultima etapă.

În acest moment, România este pe primul loc în grupa din preliminarii și va fi în urna a doua valorică la tragerea la sorți, astfel că poate evita adversari dificili precum Belgia sau chiar Ungaria.

Pentru a rămâne în urna a doua, ”tricolorii” au nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate marți, pe Arena Națională, în meciul cu Elveția.

O grupă accesibilă pentru România ar fi cu Austria, Slovenia și Slovacia, iar la polul opus am putea întâlni Franța, Italia și Cehia.

EURO 2024 - Projected pots

- France defeated Gibraltar 14-0, and secured place in Pot 1

- Romania are currently placed in Pot 2, and Switzerland in Pot 4

- Netherlands, Croatia and Italy are placed in Pot 3 pic.twitter.com/MY7Jhqt9Eq