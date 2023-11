CTP, reacție virulentă după ce i s-au adus reproșuri pentru comentariul făcut după Israel - România 1-2

Gazetarul și-a spus părerea, cu ironii, despre mai multe aspecte ale partidei de pe Pancho Arena - puteți CITI AICI -, iar reacțiile au apărut imediat la secțiunea sa de comentarii.

"Atunci era 'imperios necesar' să transformați un meci de tenis într-un circ indecent"

"Fabulos! Domnule Popescu, sunteti cumva unul si acelasi cu acel comentator care ne-a rasfatat urechile cu urlete istericoase si patriotarde la capatul oricarui punct castigat de Simona Halep intr-o finala de GS? Daca nu ma inseala memoria, s-au strecurat si momente de bucurie la erorile neprovocate ale adversarei Simonei, mostra de mare fair-play! Atunci era "imperios necesar" sa transformati un meci de tenis intr-un circ indecent, care sa va propulseze in rolul de actor principal al evenimentului?", i-a scris jurnalistul Silviu Tudor Samuilă lui CTP, mare pasionat al sportului alb și comentator de tenis la multe partide de interes general în care au fost implicați jucători români.

Silviu Tudor Samuilă și Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii partidei Israel - România 1-2, sunt colegi la o televiziune de sport.

"N-am transformat niciun meci al Simonei Halep într-un „circ indecent”"

Gazetarul i-a răspuns lui Samuilă cu un comentariu acid, titrând: Epoca TOTADEVĂR.

"Epoca TOTADEVĂR. Un anume Samuilă reacționează la textul subsemnatului despre meciul Israel-România și prestația celor doi comentatori, nu contrazicându-mă pe subiect, ci atacând persoana. N-aș răspunde, cum nu răspund de obicei la așa ceva, dacă minciunile azvârlite de acest Samuilă nu ar fi de-a dreptul înmărmuritoare. Iată ce spune: „Fabulos! Domnule Popescu, sunteți cumva unul și același cu acel comentator care ne-a răsfățat urechile cu urlete istericoase și patriotarde la capătul oricărui punct câștigat de Simona Halep într-o finală de GS?

Dacă nu mă înșală memoria, s-au strecurat și momente de bucurie la erorile neprovocate ale adversarei Simonei, mostre de fair-play! Atunci era «imperios necesar» să transformați un meci de tenis într-un circ indecent, care să vă propulseze în rolul de actor principal al evenimentului?”. N-am urlat, nici istericos, nici altfel, „la capătul oricărui punct câștigat de Simona Halep”. Minciună neagră. N-am avut niciun „moment de bucurie la erorile neprovocate ale adversarei Simonei”, cum nu am avut niciodată când am comentat sau jucat tenis. Minciună neagră.

N-am transformat niciun meci al Simonei Halep într-un „circ indecent”. Minciună neagră. Dimpotrivă. În finala Roland Garros 2017, pierdută groaznic la Ostapenko, am fost mai mult mohorât și monosilabic. Poate cititorii își amintesc. În cea din 2018, câștigată la Sloane Stephens, am fost tot timpul rezervat și prudent, pentru că îmi era pur și simplu teamă să nu se repete istoria. Poate cititorii își amintesc. La sfârșit, colegul meu de comentariu, Mihai Mironică, a strigat și a vorbit, eu am tăcut, n-am scos o vorbă aproape un minut, mă paralizase emoția. Secvența poate fi văzută pe youtube.

Tot pe youtube se află un comentariu recent al subsemnatului despre epoca antiadevăr, în care spun că acum „jurnaliștii” pot debita orice despre oricine și orice, fără vreo dovadă – dacă zicerile răspund unor așteptări de antipatie și ură din societate, vor fi luate drept adevăr. TOTUL este adevărat – minciuna maximă. Iată de ce nu trăim într-o epocă postadevăr, ci în epoca TOTADEVĂR. Ar fi trebuit să mă aștept la confirmarea rapidă de mai sus", a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.