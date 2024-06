Concluziile lui Anghel Iordănescu după România - Bulgaria 0-0 

Echipa României, cu mai puţin de două săptămâni înaintea debutului la turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), nu a reuşit să impresioneze, ratând şi un penalty în repriza secundă.

Tricolorii vor mai juca un meci de pregătire înainte de EURO 2024, pe 7 iunie, cu Liechtenstein, tot pe Stadionul Steaua, de la ora 21:00.

România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, împotriva Ucrainei, iar apoi va mai înfrunta în Grupa E selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie şi Slovaciei, pe 26 iunie.

Reacția lui Anghel Iordănescu după remiza cu Bulgaria

Fostul selecționer al României este de părere că partida a reprezentat un test bun înainte de turneul final, explicând că jucătorii nu au evoluat la capacitate maximă pentru a nu risca vreo accidentare.

"Analiza nu o fac eu, ci staff-ul tehnic. O fac doar cei care sunt implicați direct. Din punctul meu de vedere, am arătat în unele momente foarte bine, am arătat că putem câștiga. Am văzut că am și ratat un penalty.

Undeva mi s-a părut că am jucat cu prea multă lejeritate, cu frică pentru a nu ne accidenta și pentru a pleca curați la EURO. A fost un test util pentru staff-ul tehnic, prin care pot trage concluziile.

Urmează un ultim meci amical, în care vor fi folosiți și jucătorii care n-au jucat azi. Cred că ne aflăm într-o grupă grea, dar din una din care se poate ieși. Sper ca nivelul jucătorilor noștri să crească și să ajungem cu un potențial pozitiv", a declarat Anghel Iordănescu, după meci.



Conferință de presă Edi Iordănescu după România - Bulgaria 0-0 pe www.sport.ro