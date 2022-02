Comando pentru Niță. Edi Iordănescu a vorbit la Pro X despre cel mai bun fotbalist român în 2021

Selecționerul naționalei a semnat un contract valabil până în 2024 și a reafirmat că are ca obiectiv calificarea tricolorilor la Campionatul European de peste doi ani. Fost antrenor la Astra, CFR sau FCSB, fiul lui Anghel Iordănescu va avea nevoie pentru a-și îndeplini ținta și ca jucătorii importanți ai naționalei să se exprime la nivel maxim.

Pentru asta, ei trebuie să și joace la echipele de club, ceea ce nu se întâmplă în prezent cu fotbalistul român al anului precedent, Florin Niță. Goalkeeper-ul în vârstă de 34 de ani și-a pierdut locul de titular la Sparta Praga, iar Iordănescu spune că va face tot posibilul ca Niță să ajute în continuare reprezentativa tricoloră.

În acest sens, selecționerul, care a spus și când va stabili staff-ul, și-a exprimat intenția chiar de a se duce până la Praga.

"În ceea ce-l privește pe Niță, am avut o discuție mai complexă. Am încercat să văd ce probleme are acolo și chiar voi discuta cu conducerea și antrenorul Spartei. Aștept un feedback de acolo, îmi doresc să încerc să ajut. Voi face și multă muncă de teren în sensul ăsta pentru a ajuta jucătorii.



Poate exista un caz ca Niță, în care să nu joace la club, dar să fie convocat. Pentru a fi susținut și pentru a transmite un mesaj că rămâne un jucător foarte important pentru echipa națională", a declarat Edi Iordănescu, marți dimineața, la Pro X.