Cel mai optimist „tricolor”: ”O să ne calificăm! Șansele sunt foarte mari”

Românul a fost în centrul atenției după ce a impresionat cu evoluțiile sale de la Rayo Vallecano și nu lipsește din lotul lui Edi Iordănescu pentru ”dubla” decisivă din preliminariile EURO 2024.

MM Stoica, managerul general de la FCSB, îl vede titular incontestabil pe postul de fundaș dreapta în următoarele partide.

Fundașul lui Rayo Vallecano este convins că România se va califica la turneul final și spune că părinții săi vor fi în tribune pentru a-l urmări ”pe viu” la meciurile de la EURO 2024.

Andrei Rațiu: ”O să ne calificăm”

„A fost un meci special şi foarte greu. Mă bucur pentru că am scos un rezultat bun şi am făcut un meci bun. Da, Vinicius a fost cel mai greu adversar până acum. Face multe atingeri la minge şi driblinguri în spaţiu mic. Cred că Drăguş este foarte rapid şi Adrian Rus. E ceva ce am avut întotdeauna şi probabil că m-am născut cu aşa ceva. Şansele de calificare sunt foarte mari.

Meci de meci am fost o echipă unită şi am crescut ca grup. Avem o şansă mare şi o să ne calificăm. Nu e presiune mare pentru noi, am fost mereu un grup unit şi atmosfera e foarte bună. Va fi ceva extraordinar şi special pentru toţi românii şi pentru România.

Futsalul m-a ajutat în spaţiile mici, să ies mai repede de acolo. Ar fi ceva special pentru mine, pentru tot ce au făcut pentru mine. Şi vor fi în Germania, în tribune”, a spus Andrei Raţiu pentru FRF TV.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Elveția:

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).