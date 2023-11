Cel mai bun dribleur din Europa îi acuză pe oficialii naționalei din Kosovo: „Mi-au spus: 'Dacă nu vii acum, nu mai avem nevoie de tine'”

Zhegrova este fotbalistul lui LOSC Lille și strălucește în tricoul francezilor din ianuarie 2022, de când a fost transferat de la FC Basel, în schimbul a 7 milioane de euro. Jucătorul a bifat și 28 de meciuri în tricoul naționalei, pentru care a debutat în martie 2018, având și trei goluri marcate.

Cu toate astea, Zhegrova a fost prins în „centrul scandalului”, după neconvocarea la echipa națională pentru ultimele două meciuri rămase din preliminariile EURO 2024. Zhegrova nu a putut fi prezent pentru restanța Kosovo - Israel, scor 1-0, din cauză că meciul a fost programat pe 12 noiembrie, în plină desfășurare a campionatelor, iar oficialii au decis să nu îl convoace nici pentru meciurile cu Elveția și Belarus rămase.

Fotbalistul kosovar a primit critici pentru că nu a fost lăsat de club să accepte convocarea naționalei pentru meciul de sâmbătă, iar acum a decis să rupă tăcerea și să spună versiunea sa.

Edon Zhegrova: „Voi spune adevărul!”

Winger-ul și-a arătat dragostea față de țară și față de tricoul naționalei, explicând că situația de la meciul cu Israel nu a depins de el. Zhegrova i-a acuzat însă pe cei din conducerea Federației și a dezvăluit ce ultimatum i s-a dat.

„Am crescut în Priștina, cu visul că într-o bună zi voi juca pentru echipa națională. Cu toate că înainte să fie creată echipa națională din Kosovo mi s-au făcut multe oferte, am avut multe tentații din altă parte, unicul meu vis a fost să joc pentru țara mea, pentru Kosovo. Luni bune am fost atras de alții cu multe oferte, în timp ce pentru Kosovo am decis să am o conversație de un minut cu regretatul Fadil Vokrri, pentru că mi-am ascultat inima.

Dragi fani, în ultimele zile am fost chestionat dacă joc sau nu de către oameni care fac parte din echipa națională, aceia care decid soarta lui Kosovo individual, niciodată într-o manieră oficială. Ca să spun adevărul, de multe ori am fost un obstacol pentru unii oameni din echipa națională și adesea au fost direcționate zvonuri împotriva mea, pentru că nu am vorbit niciodată, tocmai pentru a nu strica armonia echipei naționale, pentru că echipa e mai presus de orice, mai presus de intrigi și de zvonurile amatorilor împotriva mea.

În ultimul meci, nu am avut oportunitatea să fac parte din lot pentru motive deja cunoscute, în ciuda dorinței mele. Le-am transmis clar că pentru restul meciurilor îmi doresc să fiu acolo, să ajut echipa națională cu voință la maximum, dar răspunsul lor a fost: dacă nu vii la meciul acesta, uită-le pe celelalte, nu avem nevoie de tine.

Ciudat, pentru că sunt în cea mai bună formă și vreau să contribui și să sacrific totul pentru echipa națională. Cei din națională știu că am jucat deseori accidentat și mi-am sacrificat cariera pentru acest tricou. Pentru meciul cu România am venit, am jucat 'într-un picior' și nu m-am plâns pentru că fac asta pentru onoarea statului și pentru oameni, nu pentru ignoranți care își fac calcule și nu doresc binele echipei.

Mulți oameni mi-au scris, inclusiv prietenii mei, să mă întrebe, iar eu am vrut să lămuresc totul. Nu voi rămâne niciodată trecut împotriva injustiției. Am fost, sunt și voi fi mereu fiul tău, Kosovo”, se arată în anunțul lui Zhegrova conform telegrafi.com.