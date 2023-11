Israelienii au făcut deplasarea la Priștina pentru meciul restant de duminică seară cu Kosovo, scor 1-0 pentru ex-iugoslavi.

Israel nu a evoluat în luna octombrie nicio partidă, având în vedere conflictul militar care a izbucnit în Fâșia Gaza.

Rashica a înscris în minutul 41 golul victoriei pentru kosovari pe „Stadiumi Fadil Vokrri”.

În urma eșecului de la Priștina, Israel a rămas pe locul 3 cu 11 puncte, la cinci puncte în spatele României, care se situează pe primul loc, și la patru de Elveția, locul 2.

Acum și Kosovo speră la calificarea la Euro 2024! Singurele certitudini din grupa României sunt eliminările naționalelor din Belarus și Andorra, lipsa posibilității României de a se califica via play-off și, cel mai important, faptul că Israel are asigurată cel puțin poziția de play-off, deci o șansă în plus pentru a ajunge la turneul final.

Clasamentul în grupa României

1. România - 16 puncte, 8 meciuri

2. Elveția - 15 puncte, 7 meciuri

3. Israel - 11 puncte, 7 meciuri

4. Kosovo - 10 puncte, 8 meciuri

5. Belarus - 6 puncte, 8 meciuri

6. Andorra - 2 puncte, 8 meciuri

Următoarele meciuri din grupa României

12 noiembrie: Kosovo – Israel 1-0

15 noiembrie: Israel – Elveția (21:45)

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Foto: Federata e Futbollit e Kosovës