Fundașul legitimat la Sassuolo a gafat la ambele goluri marcate de Muntenegru, iar fanii și mai mulți oameni importanți din fotbalul românesc au cerut ca Vlad Chiricheș să fie trecut pe banca de rezerve.

Ce spune acum Mihai Stoica despre Vlad Chiricheș, la trei zile după ce îl numea "un jucător excepțional"

Prestația lui Chiricheș de la Podgorica a venit la doar două zile după ce a fost lăudat de Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB spunea despre stoper că este "un jucător excepțional", iar "fără el este debandadă" în defensiva României.

La trei zile de la declarația inițială, Mihai Stoica admite că Vlad Chiricheș a comis gafe impardonabile în Muntenegru, însă spune că nu a fost exclusiv vina sa, dând exemplul golului secund al Muntenegrului, când Rațiu a fost depășit foarte ușor de Radunovic.

Totodată, Stoica spune că mult mai potrivit pentru naționala României ar fi un sistem cu trei fundași centrali.

"Chiricheș a greșit, dar la al doilea gol este o eroare foarte gravă a lui Rațiu, foarte gravă! După aia, Chiricheș vine să dubleze și se împiedică în gazon. Da, a greșit.

N-am văzut erori atât de mari (n.r - ale lui Chiricheș) ca la meciul ăsta. Culmea e că prima eroare putea să fie foarte ușor reparată de ceilalți jucători. Nu l-a lăsat pe unul singur cu portar, dar Bancu strânsese prea mult. Recuperasem mignea și trebuia să ne deschidem. După, la Mugosa nu vine nimeni. Și-a asumat greșeala.

Eu am spus și probabil mulți au zâmbit. Noi avem o echipă națională care se potrivește cel mai bine cu trei fundași centrali. Eu niciodată nu-l văd pe Bancu fundaș stânga în patru, are probleme în defensivă. Cu trei în spatele lui cred că ar putea să facă banda excepțional. Și el, și Cristi Ganea. Mai e și Ștefănescu. Mie îmi place foarte mult.

Declarația (n.r - din urmă cu trei zile) a dat foarte prost acum. Ok, a făcut niște greșeli impardonabile, dar fără el avem probleme mari, e singurul cu personalitate, care iese, care are viteză. Uite, Rus cu Burcă nu sunt complementari. Trebuie să ai un fundaș central cu viteză mai bună și care poate să iasă să tamponeze, nu poți să stai cu fundul în poartă, dar noi asta am făcut. După cum a făcut echipa, a fost ca să stea la cutie. Noi avem niște jucători cu o tehnică destul de bună. Noi am fi pus probleme dacă reușeam să conducem jocul", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.