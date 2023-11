Ce primă încasează Edi Iordănescu după calificarea la EURO 2024

”Tricolorii” au început meciul cum nu se putea mai rău și au primit gol încă din minutul doi. ”Veteranul” Eran Zahavi a reușit să înscrie, după ce a fost scăpat din marcaj de defensiva lui Edi Iordănescu.

George Pușcaș a fost care a restabilit egalitatea în minutul zece, după ce reluat cu capul o minge trimisă de Denis Drăguș în bară. Cel care a adus victoria pentru România a fost Ianis Hagi, cu reușita sa din minutul 63, iar Israel - România s-a terminat 1-2.

Ce primă încasează Edi Iordănescu pentru calificarea la EURO 2024

Edward Iordănescu (45 de ani) a reușit o performanță impresionantă și a obținut calificarea la EURO 2024, al șaselea turneu continental din istoria naționalei României. De altfel, acesta era și obiectivul fixat de Federația Română de Fotbal.

Pentru această calificare, Iordănescu Jr. va fi recompensat pe măsură și va încasa o primă în valoare de 200.000 de euro, notează GSP.ro.

„O bucurie fără margini, probabil zilele următoare vom conștientiza mai bine. Am crezut în băieți. Păreri, critici, critici au fost din prima zi de când am venit, dacă era mai multă toleranță poate puteam să facem și mai bine și mai repede. A fost greu. S-au făcut și multe nedreptăți când am venit la națională, dar merge în plan secund.

Vreau să mulțumesc familiei, părinții mei, frații mei au fost la meci aici, au venit după națională peste tot. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în echipa națională, de la început sau pe parcurs. Mulțumesc Federației și președintelui care mi-a dat credit total și mână totală liberă, am luat deciziile pe care le-am crezut de cuviință. În ultimul rând îi mulțumesc Lui Dumnezeu, eu sunt credincios”, a spus Iordănescu, după meci.

Miza meciului România - Elveția. Putem avea adversari mai accesibili la EURO!

Ultimul meci din preliminarii este cel cu Elveția de la București, iar un rezultat pozitiv ar fi uriaș pentru echipa lui Edi Iordănescu. Cu un avans de două puncte în fruntea grupei, România va termina pe primul loc dacă nu pierde în meciul de marți.

Iar dacă vor câștiga grupa, tricolorii vor fi în urna a doua la tragerea la sorți de la Hamburg, având avantajul primului loc din preliminarii. Astfel, România ar evita echipe precum Turcia, Danemarca, Ungaria, Albania și Austria, în acest momet, lucrurile putându-se schimba odată cu ultima rundă din grupe. În acest moment, România se află pe locul 11 in clasamentul rezultatelor care dă componența urnelor, beneficiind de statutul de echipă câștigătoare de grupă.