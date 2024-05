Tibor Selymes, fundașul stânga titular al naționalei României inclusiv la Campionatul Mondial din 1994, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro înaintea meciului de adio al Generației de Aur, LIVE pe PRO TV și VOYO sâmbătă, de la ora 20:30.

Întrebat care au fost principalele lucruri care ne-au dus până în sferturile Campionatului Mondial din 1994, fostul dinamovist a răspuns:

”În primul rând munca, apoi disciplina, seriozitatea și grupul, am fost un grup frumos, unit, și bineînțeles că am muncit enorm de mult ca să ajungem acolo unde am ajuns.

Eu cred că noi gândeam un pic altfel, chiar credeam că puteam face ceva pentru fotbalul românesc, pentru sportul românesc.

Și asta numai și numai prin muncă, seriozitate, atitudine și dăruire”.

După ce s-a remarcat la începutul anilor '90 la Dinamo, Tibor Selymes a jucat în străinătate la Cercle Bruges, Anderlecht Bruxelles (campion al Belgiei în 2000) sau Standard Liege.

A fost în lotul României la Campionatele Mondiale din 1994 și 1998 și la Campionatul European din 1996, bifând în total 46 de selecții la reprezentativa ”tricoloră”.

Lotul României la meciul de adio al Generației de Aur și numerele de pe tricou

PORTARI: Florin Prunea (1️), Bogdan Stelea (1️2️) şi Ştefan Preda (2️2️)

FUNDAȘI: Gheorghe Popescu (6️), Iulian Filipescu (2️3️), Miodrag Belodedici (4️), Dan Petrescu (2️), Tibor Selymes (1️3️), Gheorghe Mihali (1️4️), Răzvan Prodan, fiul lui Daniel Prodan (3️), şi Corneliu Papură (1️9️)

MIJLOCAȘI: Gheorghe Hagi (1️0️), Dorinel Munteanu (8️), Constantin Gâlcă (1️8️), Basarab Panduru (1️5️), Ioan Ovidiu Sabău (8️), Ovidiu Stângă (2️0️) şi Ionuţ Lupescu (5️)

ATACANȚI: Marius Lăcătuș (7), Ilie Dumitrescu (1️1️), Florin Răducioiu (9️), Ion Vlădoiu (1️6️), Viorel Moldovan (9️), Adrian Ilie (1️1️) și Marian Ivan (2️1️)

Antrenori: Anghel Iordănescu, Gabi Balint

Medic: Pompiliu Popescu

Lotul World Stars, adversara Generației de Aur

Dida şi Frey – portari, cu 1 pe tricou

Maicon (1️3️), Candela (3️2️), Fernando Couto (6️), Panucci (2️), Juanito Gutiérrez (20), Paul Bodin (3️), Kobiashvilli (4️) şi Miroslav Djukic (5️) – fundaşi

Rivaldo (1️0️) – câştigător al Balonului de Aur, Giovanni (1️1️), Litmanen (7️), Gokhan Inler (1️4️), Christian Karembeu (1️9️), Giorgios Karagounis (2️0️), Edmilson (1️5️), Marcos Senna (1️6️) şi Christian Zaccardo (8️1️) – mijlocaşi

Nuno Gomes (2️1️), Hristo Stoichkov (8️) – şi el câştigător al Balonului de Aur, Goran Pandev (2️7️) şi Javier Saviola (9️) – atacanţi