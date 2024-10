Cele trei goluri ale ”Tricolorilor” au fost semnate de Dennis Man, Răzvan Marin și Radu Drăgușin, care a înscris primul său gol la echipa națională.

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după golul marcat la echipa națională

Britanicii l-au urmărit pe Radu Drăgușin în meciul cu Cipru și au avut cuvinte de laudă la adresa fundașului român, care a marcat și primul său gol la echipa națională.

Mai mult, englezii au scris că acest gol a fost exact ce avea nevoie fundașul lui Tottenham pentru a depăși momentul în care a primit cartonașul galben încă din al șaptelea minut al partidei cu Qarabag din Europa League (scor 3-0), atunci când și-a faultat un adversar din postura de ultim apărător.

Cei de la Hotspur HQ s-au arătat încrezători în faptul că Radu Drăgușin va mai primi șanse din partea lui Ange Postecoglou, poate chiar mai devreme decât anticipa fundașul central.

”A fost un start de vis de meci pentru echipa lui Drăgușin, iar România a avut un avantaj de două goluri imediat după jumătatea primei reprize. 11 minute mai târziu, Drăgușin a contribuit și el la avantajul României cu un gol înscris cu capul, prima sa reușită la echipa națională. (...)

Este destul de sigur să spune că asta este exact de ce avea nevoie fundașul de 22 de ani, după coșmarul trăit împotriva lui Qarabag în Europa League. Este minunat să îl vedem așa și, fără niciun dubiu, va fi din nou nevoie de el în anumite momente în acest sezon. Poate chiar la meciul împotriva lui West Ham, având în vedere că Romero va juca miercuri cu naționala Argentinei”, au scris britanicii de la Hotspur HQ.

Radu Drăgușin: ”Am așteptat acest gol de când am venit la națională!”

La finalul meciului, Radu Drăgușin a vorbit despre importanța primului său gol reușit la echipa națională și le-a făcut o promisiune fanilor români prezenți pe stadionul din Larnaca.

”Nu sunt cel mai important, echipa e pe primul loc. Am reprezentat România în cel mai bun fel și ne bucurăm că îi facem pe români mândri. Cu siguranță, e un sentiment frumos, am așteptat acest gol de când am venit. La Genoa și mai înainte, obișnuiam să marchez, a venit și acum.

Trebuie să continuăm pe acest drum, suntem pe drumul cel bun. Avem lucruri de corectat, dar cred că am făcut un meci foarte bun. Cum am jucat azi, așa vom juca și în Lituania. Avem un drum lung, trebuie să ne recuperăm bine pentru a avea energia necesară să facem un meci la fel de bun.

Golul îl dedic iubitei mele, familiei mele. Sunt cei mai importanți oameni din viața mea. Nu contează dacă lucrurile nu merg bine, ei sunt mereu acolo pentru mine”, a spus fundașul central la finalul meciului.