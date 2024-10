România a tranşat soarta meciului din prima repriză, prin golurile marcate de Dennis Man (16), Răzvan Marin (25 - penalty) şi Radu Drăguşin (36).

A fost a treia victorie a tricolorilor în această campanie, după cele cu Kosovo în deplasare (3-0) şi Lituania la Bucureşti (3-1). România va juca următorul meci cu Lituania, marţi, la Kaunas (21:45).

România este lider în grupă, cu 9 puncte, urmată de Kosovo, 6 puncte, Cipru, 3 puncte, Lituania, 0 puncte.

Ce a declarat Radu Drăgușin după victoria cu Cipru

Jucătorul lui Tottenham a bifat primul gol pentru reprezentativa României și a transmis primele gânduri după această reușită.

"Așteptam acest gol de ceva timp. Am fost de câteva ori aproape, n-a intrat. Sunt foarte fericit. Pentru familia mea, iubita mea, toți cei apropiați, pentru ei e acest gol. Am dovedit că suntem echipa mai valoroasă, mai bună, am controlat meciul. Ne-am simțit ca acasă.

E incredibil suportul pe care ni-l oferă (n.r.- fanii) atât acasă, dar mai ales în deplasare. E un sentiment de mândrie pentru noi. Acum încep să se arate roadele muncii noastre. Încercăm să ne impunem la echipele de club și e inevitabil să nu crească nivelul naționalei.

Ăsta a fost planul nostru, să-i luăm tare de la început. Știam că nu sunt o echipă ușor de desfăcut. O să pregătim meciul cu Lituania, Mister va lua cele mai bune decizii pentru binele echipei. După startul ăsta trebuie să ne asigurăm primul loc, să așteptăm tragerea la sorți pentru Mondial", a spus Radu Drăgușin la Digi Sport.