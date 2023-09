Suporterii din gruparea „Uniți Sub Tricolor” au afișat un banner pe care scria „Basarabia e România, Kosovo e Serbia”, mesaj considerat discriminatoriu de către oficialii UEFA. Fotbaliștii din Kosovo au ieșit de pe teren și au revenit abia după ce bannerul a dispărut din peluză.

Kosovo, care și-a declarat independența în februarie 2008, nu este recunoscută de 5 țări din Uniunea Europeană. România este una dintre ele, celelalte sunt Spania, Grecia, Cipru și Slovacia. Nici alte state, din afara comunității europene, ca Rusia, China, Iran, Maroc, Algeria, Argentina sau Brazilia, nu recunosc independența kosovarilor.

Spania își menține ferm politica de a nu recunoaște independența teritoriului Kosovo. Motivul oficial este că inițiativa celor din Kosovo nu aduce stabilitate în regiune. Spania nu încurajează sub nicio formă mișcările interne de independență, mai ales pentru că se confruntă cu situații asemănătoare în cazul Cataloniei și Țării Bascilor.

Spania și Kosovo s-au aflat în aceeași grupă în preliminariile Mondialului din 2022. Pe 31 martie 2021, kosovarii au jucat la Sevilla, pe stadionul La Cartuja. Au pierdut cu 1-3, dar cei din Kosovo au fost nemulțumiți mai ales de tratamentul primit din partea gazdelor.

Kosovarii au amenințat că vor boicota partida, după ce spaniolii au anunțat că steagul lor nu va fi afișat, iar imnul nu va fi intonat. Avertizați că ar putea primi o suspendare drastică de la UEFA, ibericii au respectat în cele din urmă protocolul impus.

Kosovo ???????? anthem in #Spain

This is historic ♥️ pic.twitter.com/B0TaTV1T8t