"Când e în formă? Nu l-am văzut niciodată în formă pe băiatul ăsta!" CTP l-a criticat pe "căpriorul" lui Rădoi

Cristian Tudor Popescu a urmărit partida România - Islanda 0-0, transmisă ÎN DIRECT joi seara de Pro TV și VOYO. Remiza din penultima etapă a Grupei J a preliminariilor i-a făcut pe tricolori să depindă în ultima etapă de un rezultat dintr-un alt meci al seriei.

Macedonia de Nord are un punct avans în fața tricolorilor și joacă în ultima rundă, duminică, pe teren propriu cu Islanda. Dacă vor triumfa, macedonenenii vor încheia Grupa J locul secund, indiferent de rezultatul pe care elevii lui Mirel Rădoi îl vor înregistra cu Liechtenstein (duminică, 19:00, live pe Pro TV și VOYO).

Doi dintre jucătorii pe care selecționerul se va baza și duminică l-au făcut pe Cristian Tudor Popescu să-i portretizeze în tușe diferite. Dacă Ianis Hagi l-a impresionat pe jurnalist, Denis Alibec a devenit ținta ironiilor.

"Ianis Hagi este singurul care - cum spuneam, am jucat și eu fotbal cândva -, „știe cu pucul”, domne! Știe cu pucul, adică mingea îl ascultă, are acuratețe în joc. E o plăcere să vezi cum taie calea mingii, cum pune stopurile, cum preia, cum pasează... Are acuratețe", a spus CTP despre fiul lui Gică Hagi, la Digi 24.

"Acesta este căpriorul, l-am văzut acolo pe căpriorul selecționatei României, domnul Alibec. Da, căpriorul... este foarte... sprinten... așa..., nu știu câte kilograme are.

Dar, când e în formă? Nu l-am văzut în formă niciodată pe băiatul ăsta. Și, în general, nu știu ce caută în selecționată, în națională, în fotbalul actual, un jucător cu asemenea capacități de deplasare, cum are domnul în cauză. Nu se poate așa ceva! N-ai cum! Oricât de tehnic ai fi, în fotbalul actual, cu asemenea lentoare... Uitați-vă și dumneavoastră, preluare...", l-a caracterizat Cristian Tudor Popescu pe Alibec.