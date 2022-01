Bogdan Stancu dezvăluie după 4 ani de ce s-a retras de la naționala României: "Am fost foarte dezamăgit"

"Motanul" este ultimul jucător care a înscris pentru România la un turneu final. Se întâmpla la EURO 2016, când Stancu reușea să marcheze atât contra Franței (1-2), cât și contra Elveției (1-1), ambele goluri fiind din penalty.

De ce s-a retras Bogdan Stancu de la echipa națională

După turneul final din 2016, Stancu a mai jucat pentru România până în septembrie 2017, iar ulterior a decis să pună punct experienței de la echipa națională, concentrându-se doar asupra familiei și a echipei de club.

"S-au scris atunci multe minciuni. Ca și cum eu renunț pentru că nu mai pot juca în același timp și la echipa națională, și la echipa de club. Că n-aș mai putea din punct de vedere fizic. Niște prostii. M-am retras de la națională pentru că am simțit că trebuie să acord mai mult timp familiei. Și, repet, am fost și foarte dezamăgit după acel turneu final.

Dezamăgit pentru că am simțit că la echipa națională eram mulți jucători valoroși, dar nu mai eram un grup unit. Un grup care să lupte pentru același lucru. Atunci am considerat că e timpul ca eu să mă retrag. Ăsta este adevărul! Eram obișnuiți cu criticile, deci nu asta a fost problema.

Da, foarte mulți oameni (n.r - au încercat să îl convingă să revină). Cosmin Contra chiar a venit în Antalya, am avut o discuție cu el și cu antrenorul de la echipa de club, Paul Le Guen, cu managerul clubului. Dar până la urmă mi-au înțeles decizia", a declarat Bogdan Stancu, pentru Gsp.

Bogdan Stancu, fost jucător la FC Argeș, CS Mioveni, Unirea Urziceni sau FCSB, a petrecut ultimii 10 ani și jumătate în Turcia, ultima echipă la care a fost legitimat fiind Eyupspor, din liga a doua.

Ce spunea Bogdan Stancu în 2018

În februarie 2018, Bogdan Stancu a dat publicității, prin intermediul site-ului FRF, o scrisoare, la scurt timp după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

"Cu un profund sentiment de regret doresc să anunţ, prin această scrisoare deschisă, retragerea mea de la Echipa Naţională a României. Recunosc, nu mi-a fost uşor să iau această decizie, dar am considerat că a venit momentul să mă concentrez mai mult asupra carierei de jucător al clubului cu care am contract în prezent şi, mai ales, să acord mai mult timp familiei mele. Doresc, desigur, să mulţumesc din tot sufletul tuturor celor care au fost alături de mine în perioada în care am făcut parte din Echipa Naţională a României.

Mulţumirile mele sunt adresate, în egală măsură, Federaţiei Române de Fotbal, staff-ului tehnic, antrenorilor, cât şi colegilor de echipă. Voi continua să fiu cu sufletul alături de colegii mei şi de tot ce înseamnă echipa reprezentativă a României. Cu recunoştinţă, Bogdan Sorin Stancu", au fost cuvintele varfului.